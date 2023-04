"Продължавайте да се борите, г-н Президент": Орбан подкрепи Тръмп

У нгарският премиер популист Виктор Орбан публикува днес в "Twitter" пост до Доналд Тръмп в знак на подкрепа, в който призова бившия американски президент "да продължи борбата", имайки предвид повдигнатите срещу него обвинения, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп е обвинен, че по време на президентската си кампания през 2016 г. е платил на порнозвезда, за да не разкрива тайните им отношения, уточнява агенцията.

Keep on fighting, Mr. President! We are with you, @realDonaldTrump pic.twitter.com/EZFMYHDRzl