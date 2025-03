Арестуваният за убийството на Тупак Шакур - "Невинен съм, имам алиби"

М ъжът, арестуван по обвинения, свързани с убийството на Тупак Шакур през 1996 г., твърди, че е невинен, съобщава People .

Дуейн „Keffe D“ Дейвис беше арестуван през септември 2023 г. във връзка със смъртта на Шакур и говори пред ABC News зад решетките в центъра за задържане на окръг Кларк в Лас Вегас, казвайки:

„Аз съм невинен“.

"Не съм го направил", каза 61-годишният Дейвис, добавяйки за прокурорите:

"Те нямат нищо. И знаят, че нямат нищо. Те дори не могат да ме вкарват тук. Те нямат пистолет, нямат кола, нямат Keffe D, нямат нищо."

„Не съм убил никого. Никога не съм го правил, никога не съм убивал никого“, добави Дейвис.

Според ABC News Дейвис твърди, че е бил в Лос Анджелис по време на убийството на Шакур в Лас Вегас и също така казва, че има свидетели, които могат да потвърдят алибито му.

Детективите от Лас Вегас обаче изградиха своя случай срещу Дейвис въз основа на това, което те казват, че е негов собствен разказ за убийството, включително мемоари, публикувани през 2019 г. с името му като съавтор.

„Никога не съм чел книгата“, каза Дейвис за мемоарите „Легендата на Compton Street“.

„Просто му дадох подробности от живота си“, каза Дейвис за своя съавтор. „И той отиде, направи своето малко разследване и написа книгата сам.“

Прокурорите твърдят, че Дейвис е бил лидер на бандата на Крипс в Комптън, Калифорния, като го наричат ​​„простреляният обаждащ се“ в нощта на смъртта на Шакур.

Разследването на убийството на Шакур бе възобновено през лятото.

