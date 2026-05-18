Убийството на Тупак: Заподозреният Дейвис не се притеснява от книгата с разкрития на Шуг Найт

Д уейн „Кийф Д“ Дейвис – заподозреният за убийството на Тупак Шакур – изобщо не се притеснява, че Шуг Найт може да го посочи като извършител на престъплението в предстоящата си автобиография, пише New York Post.

Найт, който в момента излежава 28-годишна присъда за прегазване на човек и бягство от местопроизшествието през 2015 г., ще издаде мемоарите си „Твоята болка е моята радост“ (Your Pain Is My Joy) на 4 август. В книгата той обещава да разкрие детайлни подробности около нощта, в която Шакур бе показно разстрелян.

Премиерата на книгата през август е насрочена по-малко от седмица преди началото на съдебния процес срещу Дейвис за убийството от 1996 г. Адвокатът на Дейвис от Лас Вегас, Майкъл Санфт, заяви пред The California Post, че той и клиентът му не се безпокоят, че мемоарите ще повлияят по някакъв начин на съдебните заседатели или на развоя на делото.

През годините Дейвис е правил множество признания за участието си в екзекуцията на Шакур, включително че е бил в кадилака, от който е открит огънят по рап легендата. Той също така е заявявал, че е действал като „координатор“ на покушението и е осигурил оръжието на убийството.

Въпреки тези признания, адвокат Санфт остава уверен, че прокуратурата няма достатъчно доказателства, за да убеди съдебните заседатели „отвъд всякаква разумна надежда“ в вината на неговия клиент. Той вярва, че може да спечели делото, тъй като с Дейвис са се отнесли несправедливо, допълвайки, че клиентът му просто е „говорил глупости“.

Шуг Найт твърди, че неговата книга от 352 страници, издадена от Gallery Books, ще разкрие цялата истина за моментите преди, по време и след като неговият близък приятел и водещ изпълнител на Death Row Records бе застрелян в непосредствена близост до Лас Вегас Стрип. В онази съдбовна нощ Найт управлява автомобила марка BMW, на чиято пасажерска седалка е улучен Шакур. Малко преди фаталната стрелба двамата участват в масово сбиване с друга вражеска група в казино във Вегас.

Адвокатът Санфт обаче е категоричен, че разкритията на Найт не притесняват защитата. „Честно казано, не мисля, че Шуг изобщо ще има някаква роля в това дело“, сподели той пред The Post.

„Интересното при Шуг е, че обяви излизането на книгата си за 4 август. Твърди, че вътре ще разкрие самоличността на стрелеца. Аз дори не знам какво всъщност пише в този текст. Към настоящия момент ситуацията е такава, каквато е. Каквото и да каже, не мисля, че то има каквото и да е значение за нашата линия на защита“, добави адвокатът.

Запитан дали твърденията на Найт могат да манипулират общественото мнение преди процеса и да предубедят журито, Санфт отговори, че все още има вяра в правосъдието.

„Това е много сериозно изискване към хората, особено в днешния толкова дигитално свързан свят, в който живеем. Въпреки това аз трябва да имам доверие в системата и в клетвата, която съдебните заседатели полагат – че ще изпълнят обещанието си към нас. И това не се отнася само за мен, но и за целия щат Невада.“

Санфт не очаква Найт да бъде призован като свидетел по време на процеса срещу Дейвис, тъй като през годините е давал твърде много противоречиви показания за нощта на убийството.

Материалите по предстоящото дело обаче включват официалните признания на Дейвис през годините, както и два отделни записани разпита от началото на XXI век, проведени от звеното за борба с бандите към полицията в Лос Анджелис (LAPD) и служители на шерифството в Лас Вегас.

И при двете полицейски разследвания Дейвис, придружен от тогавашния си адвокат, признава, че е поръчител на покушението. Тогава той посочва покойния си вече племенник Орландо Андерсън като човека, произвел фаталните изстрели от задната седалка на колата им във Вегас. Самият Андерсън бе убит при гангстерска престрелка през 1998 г.

„Тук съм, за да спечеля това дело. Ние сме на 100% отдадени на защитата на Кийф, защото аз му вярвам. Много рядко се стига до наказателно дело, в което адвокатът наистина вярва на версията на защитата. Понякога просто се хващаш за юридически детайли и си казваш: „Е, да, може би той го е направил, но...“. В този случай аз искрено вярвам, че Кийф всъщност не е извършил нещата, които твърди, че е направил“, каза Санфт пред The Post.

Той добави, че клиентът му Дейвис е просто фантазьор, който сам си е измислил водеща роля в смъртта на Тупак, търсейки слава и финансови облаги чрез скандалните си самопризнания.

„Мисля, че Кийф знае, че съм на негова страна. Имам и лично его в цялата ситуация, защото искам да спечеля това дело и да свърша най-добрата работа за него, на която съм способен“, завърши Сафт.

Стартът на съдебния процес срещу Дейвис е насрочен за 10 август.