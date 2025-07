Шуг Найт: Майката на Тупак помогна за смъртта му след стрелбата през 1996 г.

О т затвора в калифорнийския поправителен дом „Ричард Дж. Донован“, Шуг Найт вече не е онзи влиятелен музикален магнат, какъвто беше в зората на хип-хопа.

На 60 години и излежаващ 28-годишна присъда за фатално сблъсък и бягство от местопроизшествието, гласът му днес е спокоен, но спомените – ярки и живи.

В ексклузивно интервю за PEOPLE, Найт споделя, че най-яркият образ в последните дни от живота на Тупак Шакур не е свързан със стрелбата, сирените или кръвта. Това е тя - Афени Шакур, майката на рапъра, която почина през май 2016 г. на 60-годишна възраст. Жената, която, според твърденията на Найт, е взела най-тежкото възможно решение за всеки родител – да пусне детето си да си отиде.

През септември 1996 г. в Лас Вегас, след като престрелка разтърсва BMW-то, в което са Найт и Тупак, автомобилът е обсипан с куршуми на червен светофар. Найт е зад волана и кърви от главата, а Тупак, седящ на пътническата седалка, е прострелян четири пъти – в гърдите, ръката и бедрото. Въпреки раните, Найт рязко завива и поема към булевард „Лас Вегас“, търсейки помощ.

Двама полицаи в близост, по време на друго повикване, чуват изстрелите и подават сигнал за подкрепление. Колата, движеща се с две спукани гуми, в крайна сметка спира. Медицински екип е извикан незабавно. В Университетския медицински център на Невада Найт е прегледан за леки наранявания и освободен, докато Шакур е приет в критично състояние.

