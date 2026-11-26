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Служителите на Агенцията по вписванията ще стачкуват за един час.

Те протестират срещу разликите във възнагражденията и неравнопоставеното третиране.

Искат увеличение на заплатите с 350 евро.

Настояват и за възстановяване на парите за клас „прослужено време“.

Служителите на Агенцията по вписванията ще проведат едночасова стачка. Те ще напуснат работните си места за 60 минути в знак на протест срещу несправедливото заплащане, нарастващите разлики във възнагражденията и неравнопоставеното третиране на служителите в държавната администрация.

Служители на Инспекцията по труда излизат на едночасов протест

Това съобщиха от Синдиката на административните служители „Подкрепа“, предаде NOVA.

Основните искания на протестиращите са за увеличение на заплатите с 350 евро и възстановяване на допълнителното възнаграждение за прослужено време, известно като клас „прослужено време“.

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От синдикалната организация посочват, че недоволството е свързано и с нарастващата диспропорция в заплащането между служителите в държавната администрация.