Италия е обхваната от 24-часова общонационална стачка, засягаща обществения и частния сектор.

Протестите са срещу високите цени, ниските заплати и проблемите в здравеопазването и образованието.

Въздушният и товарният транспорт не са засегнати, но е предвидена отделна стачка в железниците през уикенда.

Масова 24-часова стачка блокира транспорта в Италия

Италия днес е обхваната от общонационална стачка. Тя ще продължи 24 часа. Стачката засяга всички обществени и частни сектори, като ще причини проблеми в здравеопазването, образованието и обществения транспорт в италианските градове и села, предадоха италиански медии, сред които и агенция АНСА. Това е втора обща стачка в рамките на 20 дни. Предходнаат беше на 30 октомври.

Стачката е по искане на две синдикални организации – Италианската обща конфедерация на труда и Базови комитети.

Общонационална стачка в Италия

Тя е срещу високите разходи за живот, високите цени на горивата и енергията, ниските заплати и проблемите в здравеопазването и образованието.

В редица италиански градове са предвидени протестни шествия.

Италия е парализирана от обща стачка и протести

В големите италиански мегаполиси обаче са осигурени гарантирани часови фази, в които ще има градски транспорт.

След намесата на Европейската комисия стачката няма да засегне въздушния и железопътния транспорт и превоза на товари. Що се касае обаче до железопътния транспорт от утре вечер в 21 ч. до неделя отново в 21 ч. местно време ще има стачка в този отрасъл, свикана от други две синдикални организации - Обща базова синдикална конфедерация и Базов синдикат на транспортните работници.