Поредна стачка спря таксиметровите превози в Атина

13 януари 2026, 10:24
Поредна стачка спря таксиметровите превози в Атина
Източник: iStock photos/Getty images

Т аксиметровите шофьори в гръцката столица Атина обявиха поредната си 48-часова стачка днес и утре (13 и 14 януари), съобщава телевизия "Скай".

Стачката на такситата в Гърция - безсрочна

Исканията им 

са подобни на онези, които издигнаха и при предишните си протести – отлагане до 2035 г. на задължението всички новорегистрирани таксиметрови автомобили да бъдат електрически от тази година, мерки срещу нелоялната според тях конкуренция от страна на многонационални приложения и коли под наем с шофьор, разрешение за движение на таксита в бус лентите, увеличаване на необлагаемия минимум в сектора на 12 хиляди евро годишно.

Стачкуващи таксита возят безплатно в Гърция

Синдикатът на таксиметровите шофьори в Атина заплашва с ескалация на протестите, ако не получи удовлетворителен отговор от правителството.

Такситата в гръцката столица стачкуваха няколко пъти през миналата година.

Източник: Петър Къдрев, БТА    
таксита Атина Гърция стачка
