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Н а 26 ноември православната църква почита паметта на свети Алипий Стълпник и свети Стилян Пафлагонийски, наричан Детепазител.

Свети Алипий бил родом от град Адрианопол в Пафлагония, област в Северна Мала Азия. Живял през VI век и получил добро християнско възпитание, което дало богати духовни плодове.

След смъртта на родителите си той раздал цялото си имущество, за да подпомогне грижите на Църквата за бедните и страдащите в родния си край. Стремял се да следва Божия закон и призива към християните да бъдат „едномислени, състрадателни, братолюбиви, милосърдни, дружелюбни“ (1 Петр. 3:8).

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Освободил се от светските грижи, Алипий се оттеглил на уединено място, където водел подвижнически живот. За да се отдели от околната среда и да не бъде смущаван в молитвите и размислите си за Бога и вечния живот, той си издигнал висок стълб. На него прекарал десетки години в пост и молитва, независимо от времето и природните условия – в летните горещини и зимния студ, под дъжда, снега и вятъра.

С годините Алипий се прочул като духовен подвижник. Много хора, търсещи съвет и напътствие, идвали при него. Светецът ги посрещал с бащинска обич, давал им духовни наставления и ги подкрепял с личния си пример. Постепенно в близост до мястото, където се подвизавал, били създадени две монашески обители, на които той станал духовен наставник. Свети Алипий се упокоил в мир през 608 г.

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Свети Стилян Пафлагонийски, наричан Детепазител, живял през V-VI век. Той също бил родом от Пафлагония и се посветил на отшелнически живот и молитва. Станал известен с грижата си за децата и за семействата, които се молели за рожба или искали да запазят децата си здрави.

В пещерата, където се подвизавал, често носели деца, някои от които били в тежко здравословно състояние. Родителите търсели молитвената му подкрепа с надеждата децата им да оздравеят.

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Заради тази си закрила свети Стилян е почитан като покровител на децата. На иконите обикновено е изобразяван с пеленаче в ръце, а почитта към него се разпространила далеч извън пределите на родната му област.

Имен ден днес празнуват Стилиан, Стилиана, Стилиян, Стилияна, Стелиан, Стелиана, Стелиян, Стелияна и производните им.