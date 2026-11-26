През изминалата нощ Русия нанесе масирани удари с балистични ракети по Киев и Харков, причинявайки мощни експлозии и значителни разрушения.

В украинската столица са ранени четирима души и са поразени три сгради, включително търговски център, докато в Харков има най-малко трима пострадали и опасения за затрупани хора под развалините.

Атаката идва дни след предупреждението на президента Володимир Зеленски, че Москва подготвя ново мащабно въздушно нападение срещу страната.

През изминалата нощ Русия нанесе масирани удари с балистични ракети срещу украинската столица Киев и втория по големина град Харков. В резултат на атаките има ранени цивилни и значителни щети по гражданска инфраструктура, включително търговски център.

Кметът на Киев, Виталий Кличко, обяви в приложението „Телеграм“, че столицата е била подложена на балистична атака, съпроводена от мощни експлозии. Жители на града съобщават за най-малко шест силни взрива в районите Дарнитски и Днепровски.

Мощни експлозии разтърсиха Киев, има жертви и ранени

Според данните, предоставени от Кличко, при атаката в Киев са ранени четирима души, като двама от тях са в тежко състояние и са настанени в болница. Поразени са три сгради на източния бряг на река Днепър, сред които търговски център, промишлено предприятие в Деснянски район и друга нежилищна сграда. По една от сградите щетите са описани като значителни. Кметът на столицата призова жителите да останат в бомбоубежищата, докато атаката продължава.

Едновременно с атаката срещу столицата, руските сили нанесоха удари и по Харков. Кметът на града, Игор Терехов, информира в „Телеграм“, че при нападението са ранени най-малко трима души. Той също така изрази опасения, че може да има затрупани хора под развалините.

Мощни експлозии разтърсиха Киев, има пострадали

Военновъздушните сили на Украйна са издали предупреждение за заплаха от използване на балистични оръжия малко преди ударите. Според данни, обявени от украинския министър на отбраната Евгений Хмара и цитирани по-рано от Укринформ, само през миналия месец руските войски са изстреляли 153 балистични ракети по цели на украинска територия. От началото на септември руските сили редовно нанасят въздушни удари по Киев и други украински градове.

По-рано тази седмица украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че според информация на разузнаването Русия подготвя нова мащабна атака срещу страната. И Москва, и Киев отричат умишлено да атакуват граждански обекти по време на конфликта.

Контекст на конфликта

Пълномащабната война в Украйна започна на 24 февруари 2022 г., когато Русия нахлу в страната под претекст за „денацификация“ и блокиране на евроатлантическата интеграция на Киев – осем години след анексирането на Крим и началото на конфликта в Донбас.

Първоначалният план на Москва за бързо превземане на украинската столица се провали след ожесточена съпротива, което принуди руските сили да се изтеглят от северните райони и да концентрират офанзивата си в Източна и Южна Украйна. Последваха успешни украински контранастъпления в Харковска и Херсонска област през есента на 2022 г., след което конфликтът прерасна в тежка позиционна война на изтощение с масирани въздушни удари по енергийната и гражданската инфраструктура на Украйна, а Киев отговори с удари с дронове в дълбочина по руски петролни и военни обекти.

Войната навлиза в своята пета година с огромна човешка цена, въпреки че Москва пази официалните данни в тайна. Изтекли бази данни на руската държавна статистика („Росстат“), анализирани през ноември 2026 г. от Би Би Си и независимите издания „Медиазона“ и „Медуза“, потвърждават най-малко 490 000 официално регистрирани загинали руски военнослужещи. Като се отчетат безследно изчезналите и забавянията при вписването на смъртните случаи, реалният брой на убитите руски войници се оценява между 600 000 и над 700 000 души.