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Гърците протестират за по-високи заплати

Синдикатът на държавните служители организира днешната стачка

14 юли 2026, 10:09
Гърците протестират за по-високи заплати
Източник: iStock

П ротести на държавните служители в Гърция се провеждат днес с искане за по-високи заплати.

Синдикатът на държавните служители организира днешната стачка с искане за подобряване условията на труд и по-високи заплати за държавните служители.

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Активно в протеста участват лекарите от държавните болници, които днес обслужват само спешни случаи. Медиците искат повече средства за здравеопазване, осигуряване на необходимите специалисти за всички държавни болници. Лекарите коментират пред медиите, че липсата на специалисти в много държавни болници принуждава пациентите да плащат в частни клиники.

Протестират и държавните служители в различни държавни компании, които настояват за достойно заплащане и добри условия на труд.

Организирана е протестна демонстрация пред парламента.

Студентски организации подкрепиха протеста и се включват в демонстрацията с искане за повече средства за образованието.

Източник: БНР    
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