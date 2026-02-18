Свят

Гърция без таксита: Мащабна стачка парализира страната, шофьорите щурмуват летището в Атина

Протестиращите настояват за отлагане на крайния срок за преход към еко-автомобили и обвиняват властите в липса на зарядни станции в големите градове

18 февруари 2026, 10:41
Гърция без таксита: Мащабна стачка парализира страната, шофьорите щурмуват летището в Атина
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Т аксиметровите шофьори в цяла Гърция са в стачка заради сроковете, определени от правителството за задължителния преход към използване на електрически автомобили, и срещу конкуренцията от други шофьорски услуги.

Таксиметровите шофьори в Атина започнаха тридневна стачка на 17 февруари, която приключва в 6 часа сутринта на 20 февруари, докато таксиметровите шофьори в цяла Гърция не работят днес и утре (18 и 19 февруари), съобщи в. „Катимерини“.

От 1 януари всички нови таксита, получили разрешение да оперират в Атина и Солун, трябва да бъдат с електрическо задвижване. Но синдикалистите смятат, че това е прекалено рано, като твърдят, че градовете не разполагат с необходимите съоръжения за презареждане, и искат крайният срок да бъде удължен с няколко години.

Таксиметровите шофьори в Атина планират протестно шествие до летището на столицата днес.

Източник: БГНЕС    
