Вече 15 години няма и следа от нея: Детето, което се превърна в най-търсения човек в света

Т ова е една от тези истории, които хващат за гърлото и не пускат до края. В този случай обаче финал няма.

Вече 15 години малката Мади е в неизвестност, а теориите за нейното изчезване са повече, отколкото доказателствата, събрани от полицията.

Изчезването на Мадлин - неразкритото престъпление, което още вълнува

В началото на годината се появи информация, че случаят завинаги ще бъде прекратен заради изминалото време и милиони британски лири, похарчени без резултат. Наскоро обаче е получено финансиране и Скотланд Ярд ще може да продължи работа по операция „Grange” до март 2023 година. Това вероятно ще е последния шанс истината да излезе наяве.

Всичко започва на 3 май 2007 г. в хотелски комплекс „Оушън клъб” в португалското курортно градче Прая да Луш. Мадлин Бет Маккан изчезва безследно през нощта, докато спи със своите по-малки брат и сестра близнаци. По това време родителите ѝ Кейт и Гари Маккан вечерят в близкото до хотела заведение „Тапас севън”.

Фатално вероятно се оказва решението им да оставят вратата на балкона към детската стая отключена, тъй като от резервираната в ресторанта маса имат видимост към нея.

Около 22,00 часа Кейт решава да се върне до стаята за да провери дали всичко е наред и дали децата ѝ спят. Майката изпада в шок, след като разбира, че Мади я няма в креватчето. Започва да я вика по име и да я търси из целия апартамент. След като търсенето е неуспешно, започва да я издирва из целия хотел, но отново без успех.

Започва мащабно полицейско издирване

Този случай се превръща в най-отразяваните в медиите случаи на изчезнал човек. До ден днешен таблоидите и социалните мрежи не спират да се занимават с него.

Daily Telegraph го нарича „най-често съобщавания случай на изчезнал човек в съвременната история”.

Полицията започва да разследва всеки един детайл от случилото се във фаталната вечер и дните преди това. Разпитани са над 600 души, изхарчени са над 13 милиона британски лири, но се оказва, че няма нито едно сигурно доказателство каква е била съдбата на Мади, която в нощта на изчезването си е на почти 4 години. Сега, ако е жива, тя вече не е малко момиче, а млада дама.

Въпреки изминалите години Скотланд Ярд не се отказва да разследва случая. Наскоро в британските медии бе оповестено, че операцията с кодово име „Grange” вероятно ще бъде прекратена тази есен, тъй като финансирането ѝ е спряно, а разследването е в задънена улица.

По информация на британското издание „Метро” Скотланд Ярд, които помагат на португалските власти да разследват случая, са дали зелена светлина, случаят да бъде продължен за поне още година. Това става възможно, след като е получено финансиране и детективите ще продължат работа поне до март 2023 г., става ясно от официално получена информация от полицията.

Това вероятно е малка искрица надежда за родителите на Мади Кейт и Гари Маккан. Двамата никога не са спрели да се надяват, че дъщеря им е жива. На 3 май тази година те отбелязаха 15 години от изчезването ѝ с бдение и свещи.

В съобщение в социалната мрежа Facebook те споделят:

„Много хора говорят за необходимостта от „закриване”. Този термин винаги е бил странен за нас. Независимо от изхода Мадлин винаги ще бъде нашата дъщеря. Спрямо нея беше извършено наистина ужасяващо престъпление”, пишат те в социалната мрежа.

„Вярно е обаче, че несигурността създава слабост, знанието и сигурността дават сила и поради тази причина ние имаме нужда от отговори, истината е важна за нас”, защитават родителите на Мади желанието си разследването да бъде продължено, въпреки обществения натиск то да бъде прекратено заради изминалото време и похарчените пари.

„Благодарни сме за продължаващата работа и ангажираност на властите в Обединеното кралство, Португалия и Германия, тъй като това съвместно полицейско усилие ще даде резултати и ще ни даде отговори”, не губят надежда родителите.

Те бяха разочаровани за пореден път през 2020 година. Тогава от полицията излязоха с гръмко изявление, че след толкова много години вероятно най-накрая случаят е разрешен, а съдбата на малката Мади е трагична. Теорията, която се лансира тогава е, че момиченцето е станало жертва на бруталния педофил Кристиан Брюкер. По това време мъжът се намира в германски затвор, излежавайки присъда за редица сексуални престъпления и наркотици.

Разследващият журналист Марк Уилямс-Томас обаче прави тази теория на пух и прах. Той разкрива, че няма солидни доказателства, свързващи 45-годишния мъж с изчезването на детето. Брюнкер също отрича всякакво участие.

Фаталните грешки

Още в първите часове на престъплението, полицията допуска няколко фатални грешки. Нито митничарите, нито морската полиция получават описание на външността на Мадлин Бет Маккан в началото на издирването. Оказва се, че не е направено щателно претърсване на къщите в малкото градче, а охранителната фирма, която има камери, разположени из цялата пътна мрежа на Прая да Луш, не е потърсена за съдействие. Апартаментът, от който изчезва Мади пък не е запечатан веднага, а до него са допуснати много външни лица. Освен това отнема близо седмица на Интерпол да обяви момичето международно издирване с жълта бюлетина.

Множество теории

Очевидци споделят с полицията, че в дните преди изчезването на Мадлин са видели група мъже да обикалят около сградата, където са отседнали семейство Маккан. Британската полиция предполага, че е възможно да са проучвали мястото с цел обир. По времето, когато Мади изчезва безследно, в района имало значителен ръст на грабежите. Последният такъв случай е станал само 17 дни преди отвличането на детето.

Мистерията се заплита с всеки нов детайл по случая. В полицията постъпват данни, че в деня на изчезването на Мади в района имало група хора, които набирали дарения за дом за сираци в съседен град, където обаче такъв дом нямало.

Заподозрените

Първият заподозрян за отвличането се оказва 34-годишният британец Робърт Мурат. Любопитна подробност е, че мъжът е назначен като преводач по случая, преди да стане заподозрян. Детективите се насочват към него, след като британски журналист споделя, че мъжът задава твърде много въпроси, а няколко свидетели разказват, че са го видели да обикаля около апартамента преди изчезването на Мади. В крайна сметка Мурат се сдобива с алиби от майка си, която твърди пред полицията, че във фаталната вечер на изчезването на момичето, синът ѝ си е бил вкъщи и не е излизал.

#MadeleineMcCann #SecondaryDrowning



OG: “Neither her parents, or any other member of the group that were with her, are either persons of interest or suspects” https://t.co/45bUOqBmS5



Time to change the corrupt minds of those in charge.