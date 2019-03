З а едно от най-известните неразкрити престъпления - изчезването на 3-годишната Мадлин Маккан, разказва Netflix. Документалната поредица от осем части, която започна на 15 март, разказва за семейството, което е на почивка в Португалия. Родителите приспиват Мадлин и по-малките й брат и сестра -близнаци, и отиват до близкия ресторант. След час и половина, когато се връщат, Мадлин е изчезнала. Според създателите на поредицата момичето може да е живо.

Филмът започва с възстановка на събитията. Малкото португалско село Прая де Луш в южната част на страната, край морето, с бели къщи. Местните жители разказват, че до 80-те години на миналия век това е най-безопасното място на Земята, а след това селището става транзитен пункт за трафик на наркотици от Мароко за европейски страни. Появяват се банди, но това не се отразява на притока на туристи.

Много от тях са от Великобритания и северна Европа.В туристическия комплекс "Оушън клуб" отсядат предимно хора от средната класа. Дву- и триетажни вили, няколко басейна, детска площадка, няколко бара и ресторант. В края на април тук пристигат семейство Маккан - лекарите Кейт и Джери и трите им деца, Мадлин, Шон и Амели. Те са с група приятели, също с деца.

Как изчезва Мадлин Маккан

Всяка вечер възрастните слагат децата да спят и отиват да вечерят в ресторант на 50 метра от къщата, в която на първия етаж живее семейство Маккан. Вечерта на 3 май 2007 г., в предпоследния ден на ваканцията,. Кейт и Джери през половин час се връщатт до къщата, за да проверят дали с децата всичко е наред. Всичко е спокойно. Около 22:00 ч. Кейт тръгва към стаята, изведнъж вратата пред нея се хлопва от порив на вятъра. Тя отваря и вижда, че прозорецът е отворен, а Мадлин я няма.

"Кейт изкрещя:"Мадлин е изчезнала, няма я!" Помислих си, че това не може да бъде", спомня си Джери Маккан в интервю за "Ивнинг Стандарт". Започнах да търся из спалнята, след това из целия апартамент, всяко местенце, не вярвах на това, което каза Кейт, допълва той.

Родителите викат полиция, която пристига бързо, но действията й не могат да се определят като ефективни - изчезването на човек в Португалия не се смята за престъпление, което трябва да бъде разследвано незабавно, освен това за различни престъпления отговарят различни, лошо координирани помежду си подразделения.

По-късно британските медии критикуват полицията: най-малко 20 души са влизали в апартамента преди да бъде отцепен, в цялата стая е имало следи от минаващите хора. 10 часа отнема даването на описание на момиченцето на граничните служби и морската полиция.

Сутринта на 4 май семейство Маккан уведомява за случилото се британското посолство в Лисабон и външното министерство на Великобритания. Приятелите им разказват на медиите за изчезналото дете. До вечерта кореспонденти на десетина британски издания вече са в Прая де Луш.

През следващите 12 години историята на Мадлин Маккан става национална. Всички големи британски таблоиди все още имат специални секции, посветени на този случай и те се актуализират поне през няколко месеца.

Кои са заподозрени и как търсят Мадлин Маккан

Първоначално разследването се води от португалците под ръководството на началника на криминалната полиция в региона Гонсало Амарал. По време на първите разпити Джейн Танер, една от спътниците на семейство Маккан, казва, че около половин час преди да открият, че момиченцето е изчезнало, тя напуснала ресторанта, за да види своето дете. По пътя срещнала познат, разговаряла с него и видяла от другата страна на улицата да минава невисок мъж, който носел дете в розова пижама. Едва няколко години по-късно британската полиция стига до заключението, че мъжът не е замесен в изчезването на Мадлин.

Следващите заподозрени са самите Кейт и Джери Маккан. Полицията ги подозирала, че неволно са убили дъщеря си, като са й дали по-голяма доза сънотворни, а след това са се отървали от тялото й. ДНК от Мадлен е открита в багажника на колата, която семейството е наело за почивката. Родителите категорично отхвърлят да имат вина и заявяват, че нито те, нито децата им са приемали каквито и да е лекарства, а ДНК анализът в португалската лаборатория е извършен с твърде малко генетичен материал и съответно вероятността от грешка е много висока. Маккан остават заподозрени до есента на 2007 г., след което подозренията са свалени и те се връщат във Великобритания.

Самият Гонсало Амарал, който отговаря за разследването, е замесен в престъпление: той скрил, че подчинените му са измъчвали заподозрян в убийството на 8-годишно дете през 2004 г. Уволнен е и вече в пенсия пише две книги, в които се опитва да докаже вината на родителите за смъртта на Мадлин. В отговор той получава съдебен иск за клевета и губи делото.

От самото начало Кейт и Джери Маккан се опитват да направят случая максимално публичен. Още през май 2007 г. дори успяват да си уредят кратка аудиенция при папа Бенедикт. Той им дава благословия и пожелава да намерят дъщеря си. Семейството създава специален фонд за продължаване на търсенето - те са получили около 1,2 милион евро само от процеса срещу Амарал. Печелят и няколко дела срещу таблоиди, които написаха, че са отговорни за изчезването на дъщеря си. Освен това фондът е подпомаган с дарения, като един от дарителите е писателката Джоан Роулинг.

Разследването обаче не напредва. През 2011 г. Тереза ​​Мей, която тогава е вътрешен министър, открива ново разследване за изчезването на Мадлин, с което се заемат Скотланд ярд и португалската полиция. Основната версия е отвличане на детето, но не се стига до значителни резултати. Потенциалните заподозрени са или мъртви, или успяват да докажат, че нямат нищо общо с отвличането. В. "Телеграф" пише през 2016 г., че сред заподозрените е и внук на Зигмунд Фройд - Клемент Фройд, който е починал през 2009 г., британски политик и телевизионен водещ. След смъртта на Клемент Фройд става ясно, че е бил замесен в педофилия и семейството му признава това, но казва, че по време на изчезването на Мадлин той не е бил в Португалия.

Според публикации в таблоиди, заподозрян е и британският консултант по недвижими имоти Робърт Мурат, който живее в Португалия. Той завежда дело за 600 000 лири. Във филма на Netflix Мурат казва, че това е най-чудовищното обвинение в живота му.

"Най-важното и най-несправедливото е, че след като първоначалното разследване в Португалия приключи, никой по същество не прави нищо за търсенето на Мадлин", казва Джери Маккан в интервю за Би Би Си през 2017. Мисля, че всеки родител би разбрал желанието ни да се уверим, че всички линии на разследване са доведени до край, допълва той.

През май 2017 г., когато се навършват 10 години от изчезването на момиченцето, "Индипендънт" обобщава резултатите от разследването и посочва основните теории за изчезването на Мади: отвличане и изнасяне в робство в чужбина; убийство от крадец, който не е очаквал да намери деца в апартамента; убийство на момичето от непознат педофил; инцидент - детето може да се е събудило, да е излязло навън и да е паднало в кладенец. В публикацията се споменава и „Родителско участие“, но не като приоритетна версия. Така или иначе по всяка от теориите има много съмнения и контрааргументи. През ноември миналата година британските власти осигуриха финансиране за издирване на момичето. За разследването досега са похарчени 11 милиона паунда.

Какво предполагат авторите на сериала

Негови главни герои са журналистите, които пишат за случая още от 2007 г. С тяхна помощ авторите на поредицата възстановяват с изключителни подробности обстоятелствата около изчезването на Мадлин и последвалото разследване.

Гонсало Амарал е останал на същото мнение: той отхвърля критиките срещу португалската полиция и, както и преди, не изключва родителите да са замесени в изчезването.

Бившият британски полицай Джим Гембъл, разследвал случая, казва в поредицата, че е "абсолютно сигурен" - Мадлин ще бъде намерена още докато той е жив. Гембъл вярва, че качеството на ДНК тестовете и системите за разпознаване на лица се подобрява от година на година, и, ако се използват, като се проверят старите улики, може да се попадне на нова следа. Неговата приоритетна версия е отвличането на момичето от банда, замесена в трафик на хора - и ако е така, тогава тя може да е жива и все още може да бъде намерена.

END OF YEAR REVIEW: 3rd May - Reporter Richard Bilton, who has covered the story for the BBC since the first days, examines the evidence and tracks down the men British police have questioned about the case of Madeleine McCann. #BBCPanorama pic.twitter.com/Ha7CGlyvUj