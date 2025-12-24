Украйна удари завод за експлозиви и склад за дронове в Русия

У краинските сили за отбрана нанесоха удари по съоръженията на завода за синтетичен каучук "Ефремов" в Тулска област на Русия, който е специализиран в производството на компоненти за пластични експлозиви и твърдо ракетно гориво, както и по съоръженията за съхранение и поддръжка на безпилотни лодки в района на Мирний на Кримския полуостров. Това обяви Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, цитиран от Укринформ.
"Като част от систематичното намаляване на военния и икономически потенциал на руския агресор, в нощта на 24 декември части на украинските отбранителни сили нанесоха успешни удари по няколко вражески цели", пише в изявлението, публикувано във "Фейсбук".
Yesterday, during the day and night, the Aerospace Forces and missile forces struck targets in the Donbas, Sumy, Kharkio, Zaporozhia, Dnepropetrovsk, and Kherson regions (with the full range of weapons), Shepetovka in the Khmelnytskyi region, Kiev, Rovno, Khmelnitskyi, Zatoka in… pic.twitter.com/VE4udsKppY— Victor vicktop55 commentary (@vick55top) December 24, 2025
В град Ефремов в Тулска област на Русия бяха ударени съоръженията на завода за синтетичен каучук, който е специализиран в производството на компоненти за пластични експлозиви и твърдо ракетно гориво. В производствения обект бяха регистрирани експлозии и голям пожар.
Ударен е и склад и сервизен център за безпилотни лодки в района на Мирний на Кримския полуостров.
Сред другите неща, с цел частично да се наруши логистичната система на Русия, е ударен военен склад в Довжанск, Луганска област.
🔥🔥🔥russia was burning at night again— Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) December 24, 2025
Video shows an attack on a synthetic rubber factory in Yefremov, Tula region.
Smoke, fire - and silence about the real damage. The consequences are still being “clarified”
Meanwhile, russia’s Defense Ministry claims it shot down 172… pic.twitter.com/mV9o1trEbB
Тази сутрин регионалните власти в руската Тулска област съобщиха за пожар в индустриален обект след украинска атака с дронове.
Укринформ припомня, че предишната нощ украински дронове нанесоха поредица от удари по химическия завод "Ставролен" в град Будьоновск, разположен на 200 км от Ставропол, Русия.