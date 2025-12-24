Патриарх Даниил на Бъдни вечер: Христос е смисълът и бъдещето на човечеството

Д нес се извършва чудно и преславно тайнство - обновява се природата и Бог става човек. Невидимият Бог приема човешки образ, безпределният се повива в пелени. Онзи, чийто престол е в небето, се полага в ясли. Безгрешният се облича в човешката природа, повредена от греха, за да я освети и да я възвърне към райската ѝ чистота, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в словото си, след като отслужи празничното вечерно богослужение - бдение, за Бъдни вечер, в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски".

Бог дойде и ни намери - нас, изгубилите се в бездната на неверието и суетата, в отчаянието, немощта, враждата, гибелта. Бог стана човек и изцери човека, той ни показа кои сме - Христови люде, Божии чеда, небесни човеци. Той ни показа и пътя, който единствен води към него, за да бъдем негови чеда. Пътят на смирената, искрена и жертвоготовна любов, каза патриарх Даниил.

Христос е насъщната потребност за човека. Христос е смисълът на нашия живот. Христос е критерият на всички критерии. Христос е надежда на обезнадеждените, пътепоказател на изгубените, светлина в мрака, утеха на безутешните, правда за онеправданите, единение на разединените и единствено спасително бъдеще на човечеството, каза в словото си българският патриарх.

Попитан от журналисти какво е неговото послание към вярващите, патриарх Даниил първо отправи поздрав за Рождество Христово и каза, че се удивляваме на великата Божия милост - Бог да стане човек. Той ни намери, а ние често се изгубваме в бездната на нашето неверие, в незнание, немощ, във вражди. Но той ни намери и ни показа кои сме. И ние нямаме друго бъдеще - какво е бъдещето на човека без Бога, затова Христос е нашето бъдеще. Той ни показа как можем да бъдем с него във вечността, каза патриарх Даниил и добави, че сме призвани да участваме в тази велика тайна - Христос да живее в нашите сърца.

В храма патриархът прочете и евенгелското четиво за раждането на Спасителя.

Празничната литургия беше в съслужение с епископи, дякони, архимандрити и свещенослужители от Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП).

В центъра на храма беше поставена празничната икона, украсена с цветя, на която са изобразени светата дева Мария, праведният Йосиф и младенецът Иисус Христос.

На влизане в катедралата патриарх Даниил благослови вярващите и се поклони пред празничната икона.

На този ден християните се подготвят духовно: чрез пост, изповед и молитва да приемат светото Причастие и така достойно да посрещнат Христовото Рождество. От православна църковна гледна точка няма никакво значение или друго изискване, освен ястията на трапезата да са постни, тъй като е последният ден от Рождественския пост.

Традиционно на вечерята на Бъдни вечер се казва молитва и домът се прекадява с тамян, припомнят от Българската патриаршия.

Бъдни вечер е един от най-светлите християнски празници, който се чества семейно от всички християни. Семейството се събира в очакване на раждането на Божия син - Иисус Христос. Празникът Бъдни вечер е посветен на дома, на огнището, но и на починалите предци - родственици, които също се смятат за част от семейството.

Според повествованията на евангелистите Матей и Лука, Христос се е родил през нощта - да си спомним за звездата, която водела мъдреците от изток, и за пастирите, които пазели нощна стража при стадото си, когато ангелите им известили за раждането на Спасителя: "Днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ".

Както писа БТА по-рано днес, от Българската патриршия публикуваха Рождественското послание от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, и от митрополитите от Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП).

Патриарх Даниил отправи поздрав за Рождество Христово и в телевизионно обръщение.