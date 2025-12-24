Свят

Коща: Забраната на САЩ за издаване на визи е неприемлива мярка между съюзници

"ЕС твърдо защитава свободата на изразяване, справедливите правила в цифровата сфера и регулаторната си суверенност", написа Коща

24 декември 2025, 16:49
"Най-впечатляващото нещо, което съм виждал": Спектакъл от лава - Килауеа изригна отново
След

След "обира на века": Лувърът постави метални решетки над прозорците си
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес, че наложената от САЩ забрана за пътуване на петима европейски граждани, сред които бившият комисар Тиери Бретон, "е неприемлива между съюзници, партньори и приятели", предаде Ройтерс.

ЕС осъди забраната на САЩ за визи на петима европейци

"ЕС твърдо защитава свободата на изразяване, справедливите правила в цифровата сфера и регулаторната си суверенност", написа Коща в публикация в "Екс".

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 10 часа
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 10 часа
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 9 часа
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 10 часа

България Преди 29 минути

Номер 9 зад Грозданов остана словенецът Ян Кожамерник, а десети е чехът Патрик Индра

Любопитно Преди 36 минути

Свят Преди 3 часа

Любопитно Преди 3 часа

Според експерт, всяка една играчка от този "черен списък" може да прати детето ви на операционната маса

Свят Преди 3 часа

Повдигнати са му обвинения за действия с цел расов тормоз

България Преди 3 часа

Свят Преди 3 часа

Законопроектът временно удължава бюджета за 2025 г.

Свят Преди 3 часа

<p>Заловиха кокаин за над 70 млн. евро в пакети с фъстъци</p>

Свят Преди 3 часа

Наркотикът е бил скрит в пратка от около 1000 пакета фъстъци

Пари Преди 3 часа

Дори да не успеем да обменим левовете си в евро, ще можем да плащаме в лева през целия януари

<p>Кремъл реагира на&nbsp;предложения нов вариант на плана за мир в Украйна</p>

Свят Преди 4 часа

"Москва не смята за целесъобразно да води някаква комуникация чрез средствата за масова информация по темата", заяви Дмитрий Песков

Свят Преди 4 часа

Свят Преди 4 часа

Свят Преди 4 часа

Причината е повреда на резервоари със слънчогледово олио в резултат на масирани вражески атаки срещу пристанищната инфраструктура

Свят Преди 4 часа

„Нямах намерение да нападам пациента. Пациентът се държа грубо с мен първо", заяви лекарят

Свят Преди 5 часа

Предполага се, че взривовете са причинени от изтичане на газ

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Честит рожден ден, Рики Мартин – живот на висока скорост, смелост и латино сърце!

Edna.bg

Барбра Стрейзънд с трогателно обръщение към Ариана Гранде: „Глас като никой друг“ !

Edna.bg

Разкритие: Алонсо искал Модрич да остане в Реал, но не и ръководството

Gong.bg

Футболистите на Лудогорец с мил жест за Коледа

Gong.bg

Турски тир катастрофира на Прохода на Републиката (СНИМКИ)

Nova.bg

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" отново работи

Nova.bg