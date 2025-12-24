Коща: Забраната на САЩ за издаване на визи е неприемлива мярка между съюзници

П редседателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес, че наложената от САЩ забрана за пътуване на петима европейски граждани, сред които бившият комисар Тиери Бретон, "е неприемлива между съюзници, партньори и приятели“, предаде Ройтерс.
* Видеото е архивно!
ЕС осъди забраната на САЩ за визи на петима европейци
"ЕС твърдо защитава свободата на изразяване, справедливите правила в цифровата сфера и регулаторната си суверенност", написа Коща в публикация в "Екс".
The EU condemns the U.S. travel restrictions against European citizens and officials.— António Costa (@eucopresident) December 24, 2025
Such measures are unacceptable between allies, partners, and friends.
The EU stands firm in its defense of freedom of expression, fair digital rules, and its regulatory sovereignty. https://t.co/Kh142DM676