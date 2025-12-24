Болсонаро е прехвърлен от затвора в болница

Б ившият бразилски президент Жаир Болсонаро излезе днес от затвора за първи път откакто беше вкаран зад решетките в края на миналия месец и пристигна в болница, където ще бъде опериран утре, съобщи Франс прес, като се позова на източник от тази частна клиника в столицата Бразилия.

Журналисти от AФП видяха конвой от черни коли, ескортирани от мотоциклети, да влизат в гаража на болница "Де Еф Стар" (DF Star), където предишният държавен глава, представител на крайната десница, осъден през септември на 27 години затвор за опит за държавен преврат, вече беше опериран през април.

Продължителността на престоя му в лечебното заведение все още не е уточнена.

Това първо излизане от затвора е било разрешено от съдията от Върховния съд Алешандри де Мораис, отговарящ за процеса, по който бившият президент (2019-2022 г.) е бил осъден.

На конвоя, който докара Болсонаро, отне само няколко минути, за да стигне от централата на Федералната полиция в Бразилия, където той излежава присъдата си, до частната болница. Утре той трябва да бъде опериран от ингвинална херния (на слабините).

Седемдесетгодишният Болсонаро страда от последиците от атентат от 2018 г., когато беше намушкан в корема по време на среща с избиратели в разгара на предизборната кампания, посочва АФП.