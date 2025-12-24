Свят

Болсонаро е прехвърлен от затвора в болница

Продължителността на престоя му в лечебното заведение все още не е уточнена

24 декември 2025, 19:16
Източник: БТА

Б ившият бразилски президент Жаир Болсонаро излезе днес от затвора за първи път откакто беше вкаран зад решетките в края на миналия месец и пристигна в болница, където ще бъде опериран утре, съобщи Франс прес, като се позова на източник от тази частна клиника в столицата Бразилия.

Журналисти от AФП видяха конвой от черни коли, ескортирани от мотоциклети, да влизат в гаража на болница "Де Еф Стар" (DF Star), където предишният държавен глава, представител на крайната десница, осъден през септември на 27 години затвор за опит за държавен преврат, вече беше опериран през април.

Болсонаро временно напуска затвора, предстои му операция

Това първо излизане от затвора е било разрешено от съдията от Върховния съд Алешандри де Мораис, отговарящ за процеса, по който бившият президент (2019-2022 г.) е бил осъден.

Адвокатите на Жаир Болсонаро поискаха да бъде пуснат от затвора за спешна операция

На конвоя, който докара Болсонаро, отне само няколко минути, за да стигне от централата на Федералната полиция в Бразилия, където той излежава присъдата си, до частната болница. Утре той трябва да бъде опериран от ингвинална херния (на слабините).

Седемдесетгодишният Болсонаро страда от последиците от атентат от 2018 г., когато беше намушкан в корема по време на среща с избиратели в разгара на предизборната кампания, посочва АФП.

