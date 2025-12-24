Какво каза Фридрих Мерц в традиционното си коледно послание

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц подчерта в коледното си видеообръщение ангажимента на правителството си да гарантира мир и сигурност в Европа, съобщи ДПА.

"През тези месеци и години става въпрос за мира, сигурността и просперитета на целия ни континент", заявява Мерц, който е ревностен поддръжник на Украйна, на записа, публикуван днес.

"В този дух се чувстваме ангажирани към Германия и Европа. Това зависи от нас", добави той.

@_FriedrichMerz blickt in seiner #Weihnachtsansprache zurück auf ein bewegtes Jahr 2025: „Verantwortung ist mehr als eine Sachfrage. Es geht in diesen Monaten um Freiheit, um Frieden und Sicherheit und Wohlstand unseres Kontinents. Es kommt auf uns an.

Германското правителство ще изпълни своя дълг и ще работи с търпение и упоритост за напредъка на интересите на страната, каза още Мерц.

В речта си, продължила малко повече от две минути, той направи равносметка на една богата на събития година, през която пое кормилото на най-голямата икономика в Европа след парламентарните избори през февруари, отбелязва ДПА.

Германският канцлер, който оглавява коалиционно правителство, съставено от неговия консервативен блок и социалдемократите, призна, че постигането на компромис не винаги е било лесно.

"Имаше дискусии и не всичко мина напълно гладко", каза той.

Много решения се прилагат едва сега или ще влязат в сила в по-дългосрочен план, допълни Мерц.

"Нуждаем се от търпение и упоритост, както и от мотивация да продължаваме да взимаме най-добрите решения за страната ни всеки ден", каза в заключение германският канцлер.