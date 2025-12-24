Свят

Прекъсват влакове до летище Гетуик на Бъдни вечер заради недостиг на персонал

От Кралския автомобилен клуб прогнозираха, че пътуванията с коли по празниците ще достигнат на Бъдни вечер пик от 4,2 милиона

24 декември 2025, 18:56
Х ора, които пътуват в Обединеното кралство в навечерието на Коледа, се сблъскват с трудности, след като железопътният транспорт от едно от големите летища беше прекъснат поради липса на персонал, съобщиха Пи Ей медия/ДПА.

"Грейт Уестърн Рейлуей"съобщи, че влаковете между Рединг и лондонското летище Гетуик няма да се движат днес поради недостиг на персонал.

"Поради недостиг на персонал между Рединг и летище Гетуик линията е прекъсната. Железопътните услуги от и до тези гари могат да бъдат прекъснати по всички маршрути", пише в публикацията в "Екс".

От Кралския автомобилен клуб прогнозираха, че пътуванията с коли по празниците ще достигнат на Бъдни вечер пик от 4,2 милиона.

Пламен Йотински    
