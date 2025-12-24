България

ЦГМ пуска допълнителна карта за всички нощни линии от 2026 година

Периодът на нощната карта трябва да съвпада напълно с периода на основната карта за дневния транспорт, подчертават от ЦГМ

24 декември 2025, 19:51
ЦГМ пуска допълнителна карта за всички нощни линии от 2026 година
Източник: БТА

Н ощният транспорт в София става по-достъпен от 1 януари 2026 г., съобщиха от Центъра за градска мобилност (ЦГМ) на официалната си фейсбук страница. Пътниците с дългосрочни абонаменти за обществения транспорт вече ще могат да добавят към тях допълнителна карта за всички нощни линии, информираха от транспортния оператор. 

Част от картите за градския транспорт ще важат и за нощните линии

Промяната важи за линии N1, N2, N3 и N4. Цената на допълнителната нощна карта ще бъде 3 евро за месец и 30 евро за година. Периодът на нощната карта трябва да съвпада напълно с периода на основната карта за дневния транспорт, подчертават от ЦГМ. Ако зареждате карта от 11 януари до 10 февруари, допълнителната нощна карта също ще бъде за същия период - 11 януари - 10 февруари, обясняват от дружеството. 

Ако се закупи годишна карта (младежка, студентска или ученическа), можете да добавите нощните линии срещу 30 евро, отбелязаха още ЦГМ, Ако вече имате годишна карта, чиято валидност е започнала, не можете да добавите допълнителен нощен абонамент, разясниха също от оператора. 

2 лв. за нощен транспорт в София

През ноември от ЦГМ обявиха цените на част от билетите и картите за градския транспорт в София, които ще влязат в сила от 1 януари 2026 г. Цените са закръглени надолу, за удобство на пътниците.

Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
Нощен транспорт София ЦГМ Обществен транспорт Абонаментни карти Нощни линии Цени на билети Достъпност транспорт Януари 2026 Годишни карти Градска мобилност
Последвайте ни

По темата

ЦГМ пуска допълнителна карта за всички нощни линии от 2026 година

ЦГМ пуска допълнителна карта за всички нощни линии от 2026 година

Путин награди Мария Захарова с орден

Путин награди Мария Захарова с орден "За заслуги пред Отечеството"

Ситен сняг и мъгла затрудняват движението по прохода

Ситен сняг и мъгла затрудняват движението по прохода "Шипка"

Какво каза Фридрих Мерц в традиционното си коледно послание

Какво каза Фридрих Мерц в традиционното си коледно послание

В кои общини скачат местните данъци и такси

В кои общини скачат местните данъци и такси

pariteni.bg
Как да почистим правилно ушите на кучето си

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 13 часа
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 13 часа
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 12 часа
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 13 часа

Виц на деня

Жена към детето: - Иванчо, донеси ми мамо десет чинии, че искам да питам нещо баща ти!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Стармър призова за солидарност в коледното си послание</p>

Британският премиер призова за солидарност в коледното си послание

Свят Преди 16 минути

Той заяви, че "всеки от нас трябва да даде своя принос", като призова британците да "протягат ръка" на приятели, роднини и съседи

Алжир прие закон, криминализиращ френското колониално господство

Алжир прие закон, криминализиращ френското колониално господство

Свят Преди 1 час

Този ход има голяма символична тежест

<p>Без &quot;синя&quot;&nbsp;и &quot;зелена&quot;&nbsp;зона по празниците</p>

Безплатно паркиране в София по празниците

България Преди 2 часа

Безплатно ще може да се паркира от днес до 28 декември включително, на 31 декември, както и от 1 януари до 4 януари 2026 г. включително

Нетаняху обвини "Хамас" в нарушаване на примирието в Газа

Нетаняху обвини "Хамас" в нарушаване на примирието в Газа

Свят Преди 2 часа

Той обеща ответни действия

Колумбиец получи 19 години затвор за "наемническа дейност"

Колумбиец получи 19 години затвор за "наемническа дейност"

Свят Преди 2 часа

Русия систематично счита чужденците, които се сражават в украинската армия, за "наемници", което се наказва от руското законодателство

Челна катастрофа в Полша уби шест души в навечерието на Рождество

Челна катастрофа в Полша уби шест души в навечерието на Рождество

Свят Преди 3 часа

Самоличността им за момента не е установена

Тайланд и Камбоджа стартираха преговори след 16 дни на кръвопролития

Тайланд и Камбоджа стартираха преговори след 16 дни на кръвопролития

Свят Преди 3 часа

Преговорите се състоят два дни след специална среща в Куала Лумпур на външните министри от Югоизточна Азия

Алекс Грозданов в топ 10 на престижна класация на Volleyball World

Алекс Грозданов в топ 10 на престижна класация на Volleyball World

България Преди 3 часа

Номер 9 зад Грозданов остана словенецът Ян Кожамерник, а десети е чехът Патрик Индра

3 коледни десерта с изненадващи ползи за здравето

3 коледни десерта с изненадващи ползи за здравето

Любопитно Преди 3 часа

<p>Коща разкритикува остро САЩ</p>

Коща: Забраната на САЩ за издаване на визи е неприемлива мярка между съюзници

Свят Преди 3 часа

"ЕС твърдо защитава свободата на изразяване, справедливите правила в цифровата сфера и регулаторната си суверенност", написа Коща

Украйна удари завод за експлозиви и склад за дронове в Русия

Украйна удари завод за експлозиви и склад за дронове в Русия

Свят Преди 3 часа

Регионалните власти в руската Тулска област съобщиха за пожар в индустриален обект след украинска атака с дронове

Кметът на София и Никола Цолов с празнична разходка на коледно влакче

Кметът на София и Никола Цолов с празнична разходка на коледно влакче

България Преди 4 часа

Празничните атракции обикалят столицата от 16 декември до 4 януари с маршрут между пл. "Александър Невски" и НДК

ТИР катастрофира на Прохода на Републиката, движението е затруднено

ТИР катастрофира на Прохода на Републиката, движението е затруднено

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал по обед

Бойните кораби Тръмп: Какво знаем за новия Златен флот на САЩ

Бойните кораби Тръмп: Какво знаем за новия Златен флот на САЩ

Свят Преди 4 часа

Коледа се завръща във Витлеем след две мрачни години

Коледа се завръща във Витлеем след две мрачни години

Свят Преди 4 часа

Латинският патриарх на Йерусалим ще отслужи в полунощ литургия във Витлеем

<p>Спектакъл от лава -&nbsp;Килауеа изригна отново</p>

"Най-впечатляващото нещо, което съм виждал": Спектакъл от лава - Килауеа изригна отново

Свят Преди 4 часа

Учените продължават непрекъснато да наблюдават Килауеа и засега няма признаци, че ерупцията ще спре в близко бъдеще

Всичко от днес

От мрежата

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Бъдни вечер – онази тиха магия, която ни връща у дома!

Edna.bg

Честит рожден ден, Рики Мартин – живот на висока скорост, смелост и латино сърце!

Edna.bg

Десподов: Здрасти, къде е куфарчето?

Gong.bg

Никола Цолов: Завръщането в Кампос ми вдъхна допълнителна мотивация

Gong.bg

Патриарх Даниил: Христос е смисълът, надеждата и бъдещето на човечеството

Nova.bg

На прага на смяната на лева с евро: Прекъсвания в работата на аптеките на Нова година

Nova.bg