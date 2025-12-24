ЦГМ пуска допълнителна карта за всички нощни линии от 2026 година

Н ощният транспорт в София става по-достъпен от 1 януари 2026 г., съобщиха от Центъра за градска мобилност (ЦГМ) на официалната си фейсбук страница. Пътниците с дългосрочни абонаменти за обществения транспорт вече ще могат да добавят към тях допълнителна карта за всички нощни линии, информираха от транспортния оператор.

Част от картите за градския транспорт ще важат и за нощните линии

Промяната важи за линии N1, N2, N3 и N4. Цената на допълнителната нощна карта ще бъде 3 евро за месец и 30 евро за година. Периодът на нощната карта трябва да съвпада напълно с периода на основната карта за дневния транспорт, подчертават от ЦГМ. Ако зареждате карта от 11 януари до 10 февруари, допълнителната нощна карта също ще бъде за същия период - 11 януари - 10 февруари, обясняват от дружеството.

Ако се закупи годишна карта (младежка, студентска или ученическа), можете да добавите нощните линии срещу 30 евро, отбелязаха още ЦГМ, Ако вече имате годишна карта, чиято валидност е започнала, не можете да добавите допълнителен нощен абонамент, разясниха също от оператора.

2 лв. за нощен транспорт в София

През ноември от ЦГМ обявиха цените на част от билетите и картите за градския транспорт в София, които ще влязат в сила от 1 януари 2026 г. Цените са закръглени надолу, за удобство на пътниците.