7 неща, които никога не трябва да подарявате

Д а избираш подаръци за любимите хора е едно от най-приятните неща, свързани с празниците, но също така може да бъде и едно от най-стресиращите занимания. Ако добавим към това и

различните суеверия и регионални традиции, свързани с подаряването,

това усложнява допълнително процеса.

Някои суеверия свързани с даването на подаръци са универсални за цял свят, независимо от културата. Има много правила около подаряването на остри предмети и часовници. Други пък са много специфични и са свързани с щастливи числа в някоя култура или религия – например никога не подарявайте кожен портфейл на индуист.

Може и да изглежда глупаво да обръщаш внимание на тези правила,

особено, когато не са свързани с религиозни или културни ценности, а са базирани само и единствено на суеверия. Но, ако човекът, за когото е подаръкът е суеверен, това ще означава, че сте помислили специално за него и жестът ви ще бъде високо оценен.

Вижте какво да НЕ подарявате за Коледа в галерията ни.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase