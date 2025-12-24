Британският премиер призова за солидарност в коледното си послание

Б ританският премиер Киър Стармър призна, че много хора "все още се борят с разходите за живот" в коледното си послание, в което отбеляза, че "трудностите може да се усещат още по-остро" по време на празничния период, съобщиха Пи Ей медия/ДПА.

Той заяви, че "всеки от нас трябва да даде своя принос", като призова британците да "протягат ръка" на приятели, роднини и съседи.

Това се случва в края на една бурна година за британското правителство, в която няма признаци за ускорение на икономическия растеж, отбелязва ДПА.

Миналата седмица британската централна банка предупреди, че растежът е на път да се стабилизира през последните три месеца на 2025 г., след като от началото на годината е в низходяща тенденция.

Данните показват, че потребителското доверие остава ниско преди Коледа на фона на натиска от високите разходи за живот.

Стармър използва посланието си и за да отдаде почит на онези, които служат на другите по време на празниците.

🚨STARMER'S SOULLESS CHRISTMAS LECTURE: PURE HYPOCRISY‼️



🚨Dead eyed Keir drones his scripted bollocks about "joy, hope and reaching out" while admitting Brits are STILL struggling with cost of living - the mess HE made worse‼️



🚨Tells US to "do our bit" for the struggling but… pic.twitter.com/LMuCpKyTy8 — Gauci Reports (@MartinGauci) December 24, 2025

Във видеозаписа, огласен на Бъдни вечер, той каза: "Докато мнозина си почиват, някои наистина специални хора ще облекат униформите си и ще отидат на работа.

Служителите на спешните служби на Националната здравна служба и смелите мъже и жени от въоръжените ни сили всички те изпълняват своята роля, полагат усилия да се грижат за нацията и да ни пазят в безопасност.

Много доброволци също ще бъдат там.

Ще раздават храна. Ще помагат на самотните и нуждаещите се.

Затова от името на цялата страна искам да им кажа едно голямо "благодаря"."

"Като нация, ние трябва да вдигнем чаша за вас тази Коледа.

Но освен това, всеки от нас трябва да даде своя принос.

Знам, че много хора в Обединеното кралство все още се борят с високите разходи за живот.

Да помогна за това е мой приоритет.

Но в този период от годината, когато празнуваме любовта и изобилието, загубата или трудностите могат да се усещат още по-остро.

Затова се обадете на съсед. Проверете как е приятел или роднина, с когото не сте се чували отдавна.

Протегнете ръка. Това може да направи огромна разлика.

Това е смисълът на Коледа.“

Стармър се бори с недоволството и борбите за лидерство в партията си, които го накараха да промени курса на няколко политики, включително плановете за съкращаване на зимните помощи за отопление и реформите за ограничаване на растящите разходи за социални помощи, отбелязва ДПА.