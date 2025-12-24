Свят

Британският премиер призова за солидарност в коледното си послание

Той заяви, че "всеки от нас трябва да даде своя принос", като призова британците да "протягат ръка" на приятели, роднини и съседи

24 декември 2025, 20:22
Британският премиер призова за солидарност в коледното си послание
Източник: Getty

Б ританският премиер Киър Стармър призна, че много хора "все още се борят с разходите за живот" в коледното си послание, в което отбеляза, че "трудностите може да се усещат още по-остро" по време на празничния период, съобщиха Пи Ей медия/ДПА.

Той заяви, че "всеки от нас трябва да даде своя принос", като призова британците да "протягат ръка" на приятели, роднини и съседи.

Това се случва в края на една бурна година за британското правителство, в която няма признаци за ускорение на икономическия растеж, отбелязва ДПА.

Миналата седмица британската централна банка предупреди, че растежът е на път да се стабилизира през последните три месеца на 2025 г., след като от началото на годината е в низходяща тенденция.

Данните показват, че потребителското доверие остава ниско преди Коледа на фона на натиска от високите разходи за живот.

Стармър използва посланието си и за да отдаде почит на онези, които служат на другите по време на празниците.

Във видеозаписа, огласен на Бъдни вечер, той каза: "Докато мнозина си почиват, някои наистина специални хора ще облекат униформите си и ще отидат на работа.

Служителите на спешните служби на Националната здравна служба и смелите мъже и жени от въоръжените ни сили всички те изпълняват своята роля, полагат усилия да се грижат за нацията и да ни пазят в безопасност.

Много доброволци също ще бъдат там.

Ще раздават храна. Ще помагат на самотните и нуждаещите се.

Затова от името на цялата страна искам да им кажа едно голямо "благодаря"."

"Като нация, ние трябва да вдигнем чаша за вас тази Коледа.

Но освен това, всеки от нас трябва да даде своя принос. 

Знам, че много хора в Обединеното кралство все още се борят с високите разходи за живот.

Да помогна за това е мой приоритет.

Но в този период от годината, когато празнуваме любовта и изобилието, загубата или трудностите могат да се усещат още по-остро.

Затова се обадете на съсед. Проверете как е приятел или роднина, с когото не сте се чували отдавна.

Протегнете ръка. Това може да направи огромна разлика.

Това е смисълът на Коледа.“

Стармър се бори с недоволството и борбите за лидерство в партията си, които го накараха да промени курса на няколко политики, включително плановете за съкращаване на зимните помощи за отопление и реформите за ограничаване на растящите разходи за социални помощи, отбелязва ДПА.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Киър Стармър Коледно послание Разходи за живот Икономически трудности Британска икономика Общностна подкрепа Обществени услуги Доброволци Празничен период Британско правителство
Последвайте ни

По темата

Патриарх Даниил на Бъдни вечер: Христос е смисълът и бъдещето на човечеството

Патриарх Даниил на Бъдни вечер: Христос е смисълът и бъдещето на човечеството

Коледното послание на Зеленски: Русия не може да окупира нашето единство

Коледното послание на Зеленски: Русия не може да окупира нашето единство

ЦГМ пуска допълнителна карта за всички нощни линии от 2026 година

ЦГМ пуска допълнителна карта за всички нощни линии от 2026 година

Какво каза Фридрих Мерц в традиционното си коледно послание

Какво каза Фридрих Мерц в традиционното си коледно послание

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
VW изоставя модела за директни продажби в Европа

VW изоставя модела за директни продажби в Европа

carmarket.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 14 часа
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 14 часа
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 13 часа
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 14 часа

Виц на деня

Жена към детето: - Иванчо, донеси ми мамо десет чинии, че искам да питам нещо баща ти!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Алжир прие закон, криминализиращ френското колониално господство

Алжир прие закон, криминализиращ френското колониално господство

Свят Преди 1 час

Този ход има голяма символична тежест

Болсонаро е прехвърлен от затвора в болница

Болсонаро е прехвърлен от затвора в болница

Свят Преди 2 часа

Продължителността на престоя му в лечебното заведение все още не е уточнена

Нетаняху обвини "Хамас" в нарушаване на примирието в Газа

Нетаняху обвини "Хамас" в нарушаване на примирието в Газа

Свят Преди 3 часа

Той обеща ответни действия

Колумбиец получи 19 години затвор за "наемническа дейност"

Колумбиец получи 19 години затвор за "наемническа дейност"

Свят Преди 3 часа

Русия систематично счита чужденците, които се сражават в украинската армия, за "наемници", което се наказва от руското законодателство

Челна катастрофа в Полша уби шест души в навечерието на Рождество

Челна катастрофа в Полша уби шест души в навечерието на Рождество

Свят Преди 3 часа

Самоличността им за момента не е установена

Тайланд и Камбоджа стартираха преговори след 16 дни на кръвопролития

Тайланд и Камбоджа стартираха преговори след 16 дни на кръвопролития

Свят Преди 4 часа

Преговорите се състоят два дни след специална среща в Куала Лумпур на външните министри от Югоизточна Азия

Алекс Грозданов в топ 10 на престижна класация на Volleyball World

Алекс Грозданов в топ 10 на престижна класация на Volleyball World

България Преди 4 часа

Номер 9 зад Грозданов остана словенецът Ян Кожамерник, а десети е чехът Патрик Индра

3 коледни десерта с изненадващи ползи за здравето

3 коледни десерта с изненадващи ползи за здравето

Любопитно Преди 4 часа

<p>Коща разкритикува остро САЩ</p>

Коща: Забраната на САЩ за издаване на визи е неприемлива мярка между съюзници

Свят Преди 4 часа

"ЕС твърдо защитава свободата на изразяване, справедливите правила в цифровата сфера и регулаторната си суверенност", написа Коща

Украйна удари завод за експлозиви и склад за дронове в Русия

Украйна удари завод за експлозиви и склад за дронове в Русия

Свят Преди 4 часа

Регионалните власти в руската Тулска област съобщиха за пожар в индустриален обект след украинска атака с дронове

Кметът на София и Никола Цолов с празнична разходка на коледно влакче

Кметът на София и Никола Цолов с празнична разходка на коледно влакче

България Преди 4 часа

Празничните атракции обикалят столицата от 16 декември до 4 януари с маршрут между пл. "Александър Невски" и НДК

ТИР катастрофира на Прохода на Републиката, движението е затруднено

ТИР катастрофира на Прохода на Републиката, движението е затруднено

България Преди 5 часа

Инцидентът е станал по обед

Бойните кораби Тръмп: Какво знаем за новия Златен флот на САЩ

Бойните кораби Тръмп: Какво знаем за новия Златен флот на САЩ

Свят Преди 5 часа

Коледа се завръща във Витлеем след две мрачни години

Коледа се завръща във Витлеем след две мрачни години

Свят Преди 5 часа

Латинският патриарх на Йерусалим ще отслужи в полунощ литургия във Витлеем

<p>Спектакъл от лава -&nbsp;Килауеа изригна отново</p>

"Най-впечатляващото нещо, което съм виждал": Спектакъл от лава - Килауеа изригна отново

Свят Преди 5 часа

Учените продължават непрекъснато да наблюдават Килауеа и засега няма признаци, че ерупцията ще спре в близко бъдеще

Пуснаха отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

Пуснаха отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

България Преди 6 часа

Съгласно изискванията на технологичния регламент натоварването на ядрената мощност ще се извършва поетапно

Всичко от днес

От мрежата

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Бъдни вечер – онази тиха магия, която ни връща у дома!

Edna.bg

Честит рожден ден, Рики Мартин – живот на висока скорост, смелост и латино сърце!

Edna.bg

Десподов: Здрасти, къде е куфарчето?

Gong.bg

Никола Цолов: Завръщането в Кампос ми вдъхна допълнителна мотивация

Gong.bg

Патриарх Даниил: Христос е смисълът, надеждата и бъдещето на човечеството

Nova.bg

На прага на смяната на лева с евро: Прекъсвания в работата на аптеките на Нова година

Nova.bg