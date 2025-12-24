Свят

Коледното послание на Зеленски: Русия не може да окупира нашето единство

Той отбеляза също, че мечтите на украинците са сходни в тези дни

24 декември 2025, 20:43
Колумбиец получи 19 години затвор за

Колумбиец получи 19 години затвор за "наемническа дейност"
Тайланд и Камбоджа стартираха преговори след 16 дни на кръвопролития

Тайланд и Камбоджа стартираха преговори след 16 дни на кръвопролития
Коща: Забраната на САЩ за издаване на визи е неприемлива мярка между съюзници

Коща: Забраната на САЩ за издаване на визи е неприемлива мярка между съюзници
Украйна удари завод за експлозиви и склад за дронове в Русия

Украйна удари завод за експлозиви и склад за дронове в Русия
Коледа се завръща във Витлеем след две мрачни години

Коледа се завръща във Витлеем след две мрачни години

"Най-впечатляващото нещо, което съм виждал": Спектакъл от лава - Килауеа изригна отново
Израел уби финансист на

Израел уби финансист на "Хамас" в Газа
Бившият принц Андрю e лишен от поредната кралска привилегия

Бившият принц Андрю e лишен от поредната кралска привилегия

П резидентът Володимир Зеленски поздрави украинците в навечерието на Коледа, като заяви, че Украйна отбелязва празника в труден момент. Въпреки всички страдания, причинени от Русия, тя не е в състояние да окупира това, което е най-важно – единството на Украйна, предаде Укринформ.

"Ние празнуваме Коледа в труден момент. За съжаление, не всички от нас са у дома тази вечер. За съжаление, не всички имат дом. И за съжаление, не всички са с нас тази вечер. Но въпреки всички страдания, които Русия е причинила, тя не е в състояние да окупира или бомбардира това, което е най-важно. А именно нашето украинско сърце, нашата вяра един в друг и нашето единство", заяви Зеленски.

И затова, отбеляза президентът, милиони украинци ще чакат първата звезда на небето тази вечер – в небето над Киев, в Закарпатието, в Одеса или Купянск, където и да се намират. "Украинците са заедно тази вечер – празнуват Коледа на една и съща дата, като едно голямо семейство", подчерта Зеленски.

Той отбеляза също, че мечтите на украинците са сходни в тези дни.

"Днес всички споделяме една мечта. И имаме едно желание – за всички нас. "Нека погине", може би си мисли всеки от нас. Но когато се обръщаме към Бога, разбира се, молим за нещо по-голямо. Молим за мир за Украйна. Борим се за него. И се молим за него. И го заслужаваме", каза президентът.

"Накрая тъмнината ще загуби": Зеленски с коледно обръщение към украинците

В обръщението си Зеленски също така каза, че в този момент украинците се молят за всички на фронта – да се върнат живи. За всички в плен – да се приберат у дома. За всички наши паднали герои, които защитиха Украйна с цената на живота си. За всички, които Русия е подложила на окупация и е принудила да бягат. За онези, които се борят, но не са загубили Украйна в себе си – и затова Украйна никога няма да ги загуби.

"Днес стоим рамо до рамо. Няма да се изгубим в мрака. Лично или в мислите си, ще си пожелаваме добро, ще се прегръщаме и ще се топлим един друг, ще се обаждаме на родителите си, ще целуваме децата си, ще прегръщаме близките си – и, разбира се, ще помним – ще помним всички наши хора", подчерта украинският президент.

Той пожела на всички украинци весел празник и мир.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Володимир Зеленски Коледа Украйна Единство Мир Русия Война Страдание Герои Надежда
Последвайте ни

По темата

Патриарх Даниил на Бъдни вечер: Христос е смисълът и бъдещето на човечеството

Патриарх Даниил на Бъдни вечер: Христос е смисълът и бъдещето на човечеството

Коледното послание на Зеленски: Русия не може да окупира нашето единство

Коледното послание на Зеленски: Русия не може да окупира нашето единство

ЦГМ пуска допълнителна карта за всички нощни линии от 2026 година

ЦГМ пуска допълнителна карта за всички нощни линии от 2026 година

Какво каза Фридрих Мерц в традиционното си коледно послание

Какво каза Фридрих Мерц в традиционното си коледно послание

В кои общини скачат местните данъци и такси

В кои общини скачат местните данъци и такси

pariteni.bg
VW изоставя модела за директни продажби в Европа

VW изоставя модела за директни продажби в Европа

carmarket.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 14 часа
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 14 часа
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 13 часа
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 14 часа

Виц на деня

Жена към детето: - Иванчо, донеси ми мамо десет чинии, че искам да питам нещо баща ти!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Стармър призова за солидарност в коледното си послание</p>

Британският премиер призова за солидарност в коледното си послание

Свят Преди 1 час

Той заяви, че "всеки от нас трябва да даде своя принос", като призова британците да "протягат ръка" на приятели, роднини и съседи

Алжир прие закон, криминализиращ френското колониално господство

Алжир прие закон, криминализиращ френското колониално господство

Свят Преди 1 час

Този ход има голяма символична тежест

<p>Путин награди Захарова с орден &quot;За заслуги пред Отечеството&quot;</p>

Путин награди Мария Захарова с орден "За заслуги пред Отечеството"

Свят Преди 2 часа

Захарова празнува днес 50-годишен юбилей

<p>Без &quot;синя&quot;&nbsp;и &quot;зелена&quot;&nbsp;зона по празниците</p>

Безплатно паркиране в София по празниците

България Преди 3 часа

Безплатно ще може да се паркира от днес до 28 декември включително, на 31 декември, както и от 1 януари до 4 януари 2026 г. включително

Ситен сняг и мъгла затрудняват движението по прохода "Шипка"

Ситен сняг и мъгла затрудняват движението по прохода "Шипка"

България Преди 3 часа

Към момента снежна покривка се е образувала единствено в най-високата част на прохода,

Нетаняху обвини "Хамас" в нарушаване на примирието в Газа

Нетаняху обвини "Хамас" в нарушаване на примирието в Газа

Свят Преди 3 часа

Той обеща ответни действия

Челна катастрофа в Полша уби шест души в навечерието на Рождество

Челна катастрофа в Полша уби шест души в навечерието на Рождество

Свят Преди 3 часа

Самоличността им за момента не е установена

Алекс Грозданов в топ 10 на престижна класация на Volleyball World

Алекс Грозданов в топ 10 на престижна класация на Volleyball World

България Преди 4 часа

Номер 9 зад Грозданов остана словенецът Ян Кожамерник, а десети е чехът Патрик Индра

3 коледни десерта с изненадващи ползи за здравето

3 коледни десерта с изненадващи ползи за здравето

Любопитно Преди 4 часа

Кметът на София и Никола Цолов с празнична разходка на коледно влакче

Кметът на София и Никола Цолов с празнична разходка на коледно влакче

България Преди 4 часа

Празничните атракции обикалят столицата от 16 декември до 4 януари с маршрут между пл. "Александър Невски" и НДК

ТИР катастрофира на Прохода на Републиката, движението е затруднено

ТИР катастрофира на Прохода на Републиката, движението е затруднено

България Преди 5 часа

Инцидентът е станал по обед

Бойните кораби Тръмп: Какво знаем за новия Златен флот на САЩ

Бойните кораби Тръмп: Какво знаем за новия Златен флот на САЩ

Свят Преди 5 часа

Пуснаха отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

Пуснаха отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

България Преди 6 часа

Съгласно изискванията на технологичния регламент натоварването на ядрената мощност ще се извършва поетапно

Полицай спаси куче от замръзнало езеро (ВИДЕО/СНИМКИ)

Полицай спаси куче от замръзнало езеро (ВИДЕО/СНИМКИ)

Свят Преди 6 часа

ЕС осъди забраната на САЩ за визи на петима европейци

ЕС осъди забраната на САЩ за визи на петима европейци

Свят Преди 6 часа

Педиатър: Това са 5-те най-опасни коледни играчки

Педиатър: Това са 5-те най-опасни коледни играчки

Любопитно Преди 6 часа

Според експерт, всяка една играчка от този "черен списък" може да прати детето ви на операционната маса

Всичко от днес

От мрежата

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Бъдни вечер – онази тиха магия, която ни връща у дома!

Edna.bg

Честит рожден ден, Рики Мартин – живот на висока скорост, смелост и латино сърце!

Edna.bg

Десподов: Здрасти, къде е куфарчето?

Gong.bg

Никола Цолов: Завръщането в Кампос ми вдъхна допълнителна мотивация

Gong.bg

Патриарх Даниил: Христос е смисълът, надеждата и бъдещето на човечеството

Nova.bg

На прага на смяната на лева с евро: Прекъсвания в работата на аптеките на Нова година

Nova.bg