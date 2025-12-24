Свят

Путин награди Мария Захарова с орден "За заслуги пред Отечеството"

Захарова празнува днес 50-годишен юбилей

24 декември 2025, 18:36
Путин награди Мария Захарова с орден "За заслуги пред Отечеството"
Н а тържествена церемония президентът на Русия Владимир Путин връчи орден "За заслуги пред Отечеството" IV степен на директорката на Дирекция "Информация и печат" на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова, съобщи ТАСС.

Указът на държавния глава е за награждаване с орден за "принос в реализацията на външнополитическия курс на Руската Федерация и дългогодишна добросъвестна дипломатическа служба".

На церемонията по връчването на държавни награди в Кремъл Захарова благодари на родителите си за това, че са я възпитали любов към Русия.

"На баща ми, Владимир Юриевич Захаров, и на майка ми, Ирина Владиславовна Захарова, съм благодарна за много неща, но най-вече искам да им благодаря и да им се поклоня за това, че са открили в мен, възпитали са ме и са ме научили да обичам своята страна, своята Родина – Русия", отбеляза тя.

Според нея, родителите й й разказали за историята на Русия, за красотата на природата й, за величието на културата и изкуството й. "И още казаха, че няма страна без народ. И разкриха тайната на успеха. Споделям с вас това тайно знание: всички постижения, всички успехи, които се получават, трябва да се посвещаваме на страната си и да се отдаваме с многократно повече на хората", добави Захарова.

Официалният представител на дипломатическото ведомство на Русия също изрази благодарност на министерството за доверието и наставничеството.

Захарова празнува днес 50-годишен юбилей. Путин ѝ изпрати поздравителна телеграма.

След като завършва Московския държавен институт по международни отношения (МГИМО) през 1998 г., започва работа в министерството на външните работи на Русия. Била е редактор на месечното издание "Дипломатически вестник". Изпълнявала е задълженията на началник на дирекция  за оперативно наблюдение на СМИ в управлението  за информация и печат. През 2005-2008 г. е ръководител на пресслужбата на постоянното представителство на Русия при ООН в Ню Йорк. През 2008-2011 г. заема различни длъжности в централния апарат на министерството. През 2011-2015 г. е заместник-директор на Дирекция "Информация и печат" на МВнР на Русия. През август 2015 г. е назначена за директор на тази дирекция.

Пламен Йотински    
