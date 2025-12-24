Анкета: Мнозинството руснаци очакват войната в Украйна да приключи през 2026 г.

М нозинството руснаци очакват войната в Украйна да приключи през 2026 г., съобщи днес държавната социологическа агенция ВЦИОМ (Общоруски център за изследване на общественото мнение), което вероятно е знак, че Кремъл може би тества обществената реакция към евентуално мирно споразумение в момент, когато дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта се засилват, предаде Ройтерс.

По време на представянето на резултатите от проучването в края на годината, заместник-директорът на ВЦИОМ Михаил Мамонов заяви, че 70% от 1600-те анкетирани считат 2026 г. ще бъде по-успешна година за Русия от настоящата, а за 55% тази надежда е свързана с възможното приключване на това, което Русия нарича "специална военна операция" в Украйна.

"Основната причина за оптимизъм е възможното приключване на специалната военна операция и постигането на поставените цели, в съответствие с националните интереси, очертани от президента“, заяви Мамонов по време на представянето.

В предишните си анкети в края на годината ВЦИОМ подчертаваше консолидацията на руското общество около президента Владимир Путин и военните му цели в Украйна, но не даваше данни за дела на населението, което очаква края на войната, отбелязва Ройтерс.