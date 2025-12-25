Лекари от спешното дават 7 съвета, за да избегнем разболяване по празниците

П разниците са време за празнуване, семейни събирания и угощения, но за лекарите в спешните отделения те са и едно от най-натоварените периоди в годината.

Всяка година спешните отделения отбелязват предвидим скок в посещенията между Деня на благодарността и Нова година. Между хранителните заболявания, респираторните инфекции и инцидентите в кухнята, има много инциденти, които ги държат заети. Добрата новина? Повечето от тези посещения са предотвратими.

Помолихме лекари от спешна медицинска помощ в САЩ да споделят навиците, на които разчитат, за да поддържат себе си и семействата си здрави през този празничен сезон, пише The Huffington Post. Съветите им са изненадващо прости – и биха могли да предпазят празненството ви от това да приеме сериозно неприятен обрат.

Поддържайте повърхностите чисти

Според д-р Алексис Халпърн, лекар по спешна медицина в Weill Cornell Medicine and New York-Presbyterian Hospital, един от най-големите виновници за празничните заболявания започва точно в кухнята.

„Винаги е важно да почиствате повърхностите и дъските за рязане веднага след работа със сурово месо, птици и риба, защото всички бактерии, които са присъствали, могат да живеят върху повърхностите известно време – от часове до дори седмици“, каза тя. „Ако това докосне други храни, които няма да бъдат сготвени, те могат да бъдат пренесени върху тези храни и да причинят заболяване на всеки, който ги консумира“.

Халпърн препоръча прост, но щателен процес на почистване: „Първо отстранете всички остатъци от храна, използвайте гореща вода и мек препарат за миене на съдове (в зависимост от повърхността), след това използвайте дезинфектант, безопасен за храни... Ако използвате кърпи за съдове, за да подсушите повърхностите, сложете ги и в пералнята, вместо да продължавате да ги използвате“.

Съветите ѝ се простират отвъд кухнята. „Вирусите на горните дихателни пътища, които са често срещани през зимата, могат да живеят върху всичко, до което хората се докосват, като дръжки на врати, бутони на асансьори, мобилни телефони и плотове, в продължение на няколко часа до дори няколко дни, в зависимост от вируса“, каза тя.

„Мийте ръцете си винаги, когато се връщате отвън, след като сте били с много хора и ако се ръкувате многократно. Също така, никога не докосвайте лицето си, докато сте навън, защото очите, носът и устата са лесни места за проникване на вируси в тялото ви“, съветва тя.

Погрижете се да се ваксинирате

„Редовното ваксиниране, особено срещу годишния грип и COVID-19, остава най-ефективната стратегия за предотвратяване на тези вирусни заболявания и техните усложнения“, каза д-р Пеги Ценг Джи, лекар по спешна медицина.

Това е особено важно за групите с висок риск: „Ваксинацията значително намалява хоспитализацията и смъртността при групите с висок риск“, отбеляза тя. Нейният съвет: „Актуализирайте ваксините си възможно най-рано по време на сезона на настинките и грипа, който започва през октомври и достига пик между декември и февруари“.

Мийте редовно ръцете си

Джи се грижи да си мие ръцете, за да не се заразява с вируси и през сезона.„Миенето на ръцете със сапун и вода или използването на дезинфектанти за ръце на алкохолна основа може да не е революционно, но доказателствата постоянно показват, че този старомоден навик намалява честотата на остри респираторни инфекции“, обясни тя.

„Измийте ръцете си със сапун и вода за около 20 секунди, като почиствате и двете длани, между пръстите и всички върхове на пръстите. Дезинфектанти за ръце на алкохолна основа могат да се използват, когато сапунът и водата не са налични, но трябва да съдържат поне 60% алкохол“, обяснява лекарят.

Това е особено важно, ако играете с домашни любимци или по време на приготвяне на храна, добави д-р Гаутами Сома , специалист по детска спешна медицина и доцент в Медицинския факултет на Йейл.

Не оставяйте храна извън хладилника твърде дълго време

Празничните ястия често се разтягат с часове – но това разпръснато от плънка, сос и пуешко месо, оставено на плота, може да се окаже бомба със закъснител. Д-р Кирстен Бехтел , специалист по детска спешна медицина в Yale Medicine, предупреди, че грешките в безопасността на храните са честа причина за посещения в спешното отделение по време на празниците.

„Опасната зона за растежа на бактерии в приготвена/сготвена храна е от 4 до 60 градуса по Целзий“, каза Бехтел. „Храната трябва да се охлади преди да се прибере в хладилника“. Нейното правило: „Всяка приготвена/сготвена или студена храна не трябва да се оставя навън повече от два часа“.

Докато държите храната топла, имайте предвид опасностите, които горещите храни представляват за малките деца. „Горещите приготвени ястия на котлона могат да причинят изгаряния, ако се наклонят и влязат в контакт с кожата – не забравяйте да поставите предметите на котлона на най-отдалечения заден котлон и да завъртите дръжката навътре и далеч от малките деца, които се опитват да ги достигнат“, каза Сома.

Имайте под ръка медицински комплект

Без значение колко сте подготвени, е полезно да имате под ръка най-важното у дома. Халпърн предлага да държите няколко ключови лекарства готови за неочаквани събития, като снежна буря или ураган. „Никога не е лоша идея да имате лекарства за понижаване на температурата и болкоуспокояващи“, каза Халпърн.

Тя добавя: „Не забравяйте да спазвате инструкциите за безопасна употреба, както за възрастни, така и за деца с дозиране въз основа на теглото... и се уверете, че лекарствата имат капачки, за да са безопасни за деца“.

Носете маска, когато е необходимо

Когато сте на многолюдни събирания или когато се грижите за болен, винаги е най-добре да носите маска, казва Джи. „Маските действат като физическа бариера, ограничавайки разпространението на инфекциозни частици както от асимптоматични, така и от симптоматични индивиди“, обясни тя.

Обръщайте внимание на предупредителните знаци и търсете медицинска помощ, когато е необходимо

Дори и с всички правилни предпазни мерки, се случват заболявания. Но знанието кога да отидете на лекар – или в спешното отделение – може да бъде животоспасяващо. Халпърн подчерта важността да се вслушваме в тялото си: „Зимните настинки и вируси са често срещани и могат да варират от кашлица, запушване на носа и болки в гърлото до главоболие, болки в тялото, треска, повръщане и диария“.

Някои симптоми обаче изискват спешна помощ. „Ако тези симптоми прогресират до чувство на задух, например не можете да си поемете достатъчно въздух или дишате много учестено, силна слабост или летаргия, или треска над 39,5 градуса, която продължава дни или не реагира на лекарства за понижаване на температурата, е важно да потърсите медицинска помощ“, каза Халпърн.

Тя също така предупреди да не се пренебрегва тежката дехидратация: „Ако не можете да спрете повръщането, имате упорита диария или спрете да уринирате, може да сте силно дехидратирани... Моля, посетете лекар за преглед, за да можете да получавате интравенозни течности и да ви се възстановят електролити, ако е необходимо“.