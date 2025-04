100 дни на власт: Какво прави Тръмп с Америка

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отбеляза 100 от встъпването си в длъжност с митинг в град Уорън, близо до Детройт, в щата Мичиган, смятан на сърцето на автомобилната индустрия в страната, обобщават световните агенции.

По време на митинга Тръмп демонстрира триумфално поведение и заяви, че това си били 100-те най-успешни дни в историята на страната. Той обаче сподели и, че предизборната кампания му липсва.

Тръмп произнесе дълга реч, в която отново разкритикува предшественика си, демократа Джо Байдън, наричайки го „сънливец“, американските медии, наричайки ги „лъжливи“, съюзническите страни, които според него "са ограбили САЩ повече, отколкото са го направили противниците на САЩ", демократите от опозицията, дефинирани като „откачени левичари“, ръководителя на Управлението за федерален резерв Джероум Пауел, който не вършел, според него, добра работа, вятърните паркове и уокитската идеология. В речта на Тръмп бяха следователно изброени всички, които за възприемани от републиканеца за „черни овци“.

Тръмп: Путин иска мир въпреки ракетните удари

Тръмп защити в речта си протекционистката си офанзива, обеща нов златен век за икономиката и още операции по експулсиране на незаконни мигранти. През това време множеството скандираше ентусиазирано „САЩ, САЩ, САЩ!“.

От сцената на митинга една от близките съветнички на републиканеца – Марго Мартин, пък заяви: „Тръмп 2028 г., какво ще кажете за това?“, визирайки хипотезата за трети президентски мандат на Тръмп – нещо, което конституцията забранява.

Trump claims that Vladimir Putin wants peace, despite the ongoing missile strikes, and insists that his own actions prevented Putin from taking over Ukraine. He accuses Moran of asking dishonest questions.



"Fake questions" — classic Trump move when the answers don’t line up. pic.twitter.com/0NujsrZg5e