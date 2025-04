Първите 100 дни на Тръмп – изпитание за бъдещето на двете основни партии в САЩ

С то дни след началото на втория си мандат, привидно безкрайният поток от изпълнителни заповеди на президента Доналд Тръмп цели да преобрази редица аспекти на федералното управление, да наложи културния му дневен ред и да се разправи с онези, които възприема като врагове, пише в свой анализ abc NEWS.

Този нов старт рязко се различава от първите му 100 дни на поста през първия мандат. Докато тогава Тръмп беше заобиколен от неопитен екип, сега около него са хора, които умеят да управляват административната машина в съответствие с неговите стремежи да се превърне в образ на силния лидер, на когото открито се възхищава.

Възстановяване на федералното финансиране, отнемане на достъп до класифицирана информация и визи, както и предизвикателства към съдебните решения – всичко това са инструменти в арсенала на тази администрация. Самият Тръмп продължава да излага идеи с правно съмнителна основа – например, изпращането на американски граждани в чуждестранни затвори, с мрачното уверение, че екипът му „проучва“ възможностите, както и заявките му, че „има начини“ да се кандидатира за трети мандат.

Въпреки че икономиката и инфлацията бяха сред основните теми за избирателите през ноември, когато върнаха Тръмп в Белия дом, обещаното икономическо възраждане така и не се реализира. Последното проучване на ABC News/Washington Post/Ipsos разкрива широко разпространена икономическа тревожност – 72% от анкетираните смятат, че икономическата политика на Тръмп вероятно ще предизвика рецесия в краткосрочен план. Същото проучване сочи, че 53% от респондентите вярват, че икономическото състояние се е влошило след встъпването му в длъжност.

As Pres. Trump prepares to mark 100 days in office, Michigan Democratic Rep. Shri Thanedar has introduced seven articles of impeachment against the president — laying out a slate of broad charges including committing "acts of tyranny."



