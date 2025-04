Тръмп обяви война на Джеф Безос и Amazon

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви война на основателя на Amazon Джеф Безос, след като Amazon обяви, че ще включи цената на митата в цената на продуктите си, съобщава „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Белият дом публично остро осъди хода на търговеца на дребно като

„враждебен и политически акт“ срещу Америка.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че току-що е говорила с президента Тръмп за сензационната ситуация с Amazon.

Тя каза, че посланието на Тръмп е ясно: „Това е враждебен и политически акт от страна на Amazon“. Ливит реагира на новината, че Amazon планира да калкулира цената на митата на Тръмп за страни като Китай в цената на всеки продукт за продажба на уебсайта си, според Punchbowl News, позовавайки се на „човек, запознат с плана“.

🚨Karoline Leavitt destroyed Jeff Bezos🚨



Reporter: “It was reported this morning that Amazon will soon display a little number next to the price of each product that shows how much the Trump Tariffs are adding to the price of each product, so isn’t that a perfect crystal clear… pic.twitter.com/4fAxrhjeSG