Тръмп: Путин иска мир въпреки ракетните удари

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че според него руският президент Владимир Путин иска войната в Украйна да приключи въпреки скорошните руски атаки, предаде Ройтерс.

Американският президент каза това в интервю за Ей Би Си Нюз.

Trump claims that Vladimir Putin wants peace, despite the ongoing missile strikes, and insists that his own actions prevented Putin from taking over Ukraine. He accuses Moran of asking dishonest questions.



"Fake questions" — classic Trump move when the answers don’t line up. pic.twitter.com/0NujsrZg5e