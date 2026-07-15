България

Промишленото производство на България устойчиво пада

Българското промишлено производство се е свило с 4,7 на сто на годишна база през май

Николай Киров Николай Киров

15 юли 2026, 16:00
Промишленото производство на България устойчиво пада
Източник: iStock/GettyImages

У стойчивият спад на промишленото производство в България, започнал в началото на 2023 г., продължава и през май тази година, когато страната ни е отбелязала второто по големина намаление на промишлената продукция сред държавите от Европейския съюз. Това сочат най-новите данни на Евростат, публикувани днес.

Българското промишлено производство се е свило с 4,7 на сто на годишна база през май, след като намаля с 3,8 на сто през предходния месец. С по-голям спад  сред страните от ЕС, за които има налични данни, е била само Ирландия (19,7 на сто).

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Обемът на промишленото производство в България продължава да се свива от началото на 2023 г., като най-голям темп на понижение оттогава е регистриран през ноември същата година (12 на сто). Българското промишлено производство е отбелязвало годишни спадове през всеки един от месеците на 2023 г., а през 2024 г. – през десет от месеците, като ръстове са регистрирани единствено през септември и ноември, според данните на Евростат.

Родният промишлен сектор е отслабвал също през всеки от дванадесетте месеца на миналата година, като низходящият темп е бил най-значителен сред страните от ЕС през октомври, септември, август, юли, юни и март.

В началото на 2026 г. спадът на промишленият сектор в България се е ускорил до 9,9 на сто, като с по-голяма отрицателна стойност на показателя в ЕС е била само Ирландия (13,1 на сто). През февруари понижението се е забавило до 8,7 на сто, последвано през март от ръст с 4,7 на сто – първият от ноември 2024 г.

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Отнесено към април т.г., през май 2026 г. промишленото производство у нас е намаляло с 0,2 на сто, с далеч по-малко, отколкото през предходния месец (4,6 на сто).

През петия месец от 2026 г. в еврозоната и ЕС обемът на промишленото производство е бил съответно с 1,2 на сто и 0,3 на сто по-нисък спрямо май миналата година. В еврозоната производството както на дълготрайни стоки, така и на недълготрайните стоки е намаляло съответно с 3 и 10,7 на сто. Подобна е тенденцията и в ЕС като цяло, където през май дълготрайните потребителски стоки отбелязват 1,7-процентов спад, а недълготрайните стоки - с 8,1 на сто.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Илиян Цвейн    
промишлено производство икономика на България спад
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