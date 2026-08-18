Ще продължат ли да поскъпват ресторантите и хотелите

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П оскъпването при ресторантите, хотелите, развлеченията, спорта и културата през юли до голяма степен е сезонно, смятат икономистите Румен Гълъбинов и Георги Вулджев. Те коментираха данните за инфлацията в ефира на NOVA NEWS.

Инфлацията през юли е 0,8% на месечна база и 4,5% на годишна, а най-сериозно са поскъпнали услугите, свързани с развлечения, спорт и култура, както и ресторантите и хотелите.

Георги Вулджев посочи, че при развлеченията, спорта и културата ръстът е над 11% на месечна база, но според него това до голяма степен се обяснява със сезона. По думите му именно тези сектори традиционно отчитат по-висока инфлация през последните години.

Румен Гълъбинов също свърза увеличението на цените с летните месеци. Според него през юли и август има повече туристи, спортни събития и концерти, което повишава търсенето на билети и услуги.

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Храните поскъпват по-бавно

Двамата икономисти отчетоха като положителна тенденция забавянето на инфлацията при хранителните продукти.

Вулджев посочи, че ръстът на цените на храните се успокоява осезаемо след пика през пролетта. Според него е възможно влияние да са оказали и публичните действия на държавата и натискът върху търговците във връзка с мерките срещу необоснованото повишаване на цените.

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Кои са другите фактори за инфлацията

Според Вулджев инфлацията има и сериозни вътрешни фактори. Сред тях той посочи високото кредитиране, увеличението на паричната маса и дефицита по текущата сметка.

По думите му износът се забавя, а вносът расте, което вече се превръща в структурен проблем. Той отбеляза и необходимостта от охлаждане на кредитния пазар, особено при жилищното кредитиране.

Източник: istock

Румен Гълъбинов посочи три направления за ограничаване на инфлацията - фискална консолидация, привличане на инвестиции и ограничаване на сивата икономика.

Според него повече инвестиции могат постепенно да насочат икономиката от модел, основан основно на потребление и внос, към по-висока производителност и износ. Ограничаването на сивата икономика пък би увеличило приходите в бюджета и би намалило възможностите за злоупотреби и корупция.

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Икономистите коментираха и новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Вулджев го определи като по-добър от досегашния, защото предвижда диапазон, в който работодатели и синдикати да договарят размера.

Гълъбинов подчерта, че минималната работна заплата не трябва да се разглежда като основен фактор за инфлацията. Според него ограничаването на държавните разходи, намаляването на бюджетния дефицит и увеличаването на инвестициите са по-ефективни инструменти за овладяване на ценовия натиск.