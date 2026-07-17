1500 акта за необосновано вдигане на цените от началото на годината

За последните две седмици в Пловдив са проверени 200 обекта, като нарушенията са около 70.

Инспекторите на Националната агенция за приходите са съставили 1500 акта за необосновано повишаване на цените от началото на годината. По тях са издадени около 800 наказателни постановления, а общата стойност на наложените санкции достига приблизително 1,7 млн. евро.

Данните съобщи директорът на дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова по време на нощна проверка на заведения в Пловдив.

Важно е да се прави разлика между съставения акт, с който се установява предполагаемо административно нарушение, и наказателното постановление, с което вече се определя конкретна санкция.

Проверки на НАП и КЗП по морето - за какво следят

Всяка трета проверка по Черноморието открива нарушение

От началото на контролната кампания по Черноморието служителите на приходната агенция са проверили около 1000 търговски обекта. При тях са установени 330 нарушения, или приблизително при всяка трета проверка.

Сред засечените нарушения са неиздаване на касови бележки и разлики между отчетената и реалната наличност в касите.

При проверките е запечатана и известна дискотека по Южното Черноморие. Според данните на НАП в обекта били регистрирани само две издадени касови бележки за период от една година.

Инспекторите на НАП проверяват за нарушения при отчитането на продажбите и формирането на цените. Източник: БТА

10 нарушения в 36 заведения в Пловдив

Само за два дни инспекторите са проверили 36 заведения в Пловдив, основно в квартал „Капана“. Установени са 10 нарушения, като най-честите са неиздаване на касов бон и несъответствия в касовата наличност.

За последните две седмици проверките в града са около 200, а нарушения са открити в близо 70 от обектите.

Контролът на НАП продължава както за спазването на изискванията при формирането на цените, така и за отчитането на продажбите и издаването на касови бележки.

Изискани са и документи от около 400 обекта за последните две седмици, за да може да се сравнят цените с тези през миналия сезон, ако са сезонни обекти, или преди първи януари тази година. Ако има увеличение, всички търговци трябва да представят документация в петдневен срок и да докажат на какво се дължи това увеличение, дали е икономически обосновано.