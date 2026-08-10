България

Левът отпадна от цените, но контролът остава

Досега КЗП е наложила санкции за 1 310 000 евро

Николай Киров Николай Киров

10 август 2026, 18:54
Левът отпадна от цените, но контролът остава
Източник: iStock/GettyImages

О т 9 август 2026 г. задължителното двойно обозначаване в лева и евро отпадна и продажните цени следва да бъдат посочвани само в евро. Търговците могат по своя преценка да продължат да показват и левовата равностойност, но само с информационен характер, като трябва недвусмислено да е ясно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, съобщиха от Комисията за защита на потребителите.

Отпадането на двойното обозначаване не означава преустановяване на контрола върху цените. От 9 август 2026 г. до 9 август 2027 г. забраната за икономически необосновано увеличение се прилага по Закона за защита на потребителите, като контролът се осъществява от КЗП. При установено увеличение търговецът трябва да докаже пряката и съразмерна връзка между повишението и конкретни обективни фактори – увеличение на доставните или производствените разходи, разходите за труд, енергия, горива или суровини, промени в данъци и такси, валутни курсове или други външни икономически условия.

Край на двойното обозначаване в лева и евро: Какво се променя от 9 август

За икономически необосновано увеличение на цените от еднолични търговци и юридически лица е предвидена имуществена санкция до 100 000 евро. Когато нарушението засяга повече от една стока, услуга или търговски обект, за всяко нарушение се налага отделно наказание.

Променя се и съдържанието на публичния ценови портал. Освен индивидуалните продажни цени на дребно в него ще се публикуват данни за цените на едро и индикативната справедлива стойност на определени стоки. Задължението за ежедневно публикуване и предоставяне на ценова информация се прилага за търговците с оборот над 25 млн. евро за предходната финансова година, а търговците под този праг могат да се включват доброволно.

През едногодишния период на задължително двойно обозначаване на цените – от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г., КЗП също осъществяваше засилен контрол на територията на цялата страна както във физически търговски и туристически обекти, така и в електронни магазини и други онлайн места за търговия.

Левът окончателно отива в историята: Oт днес цените на етикетите - само в евро

Проверките обхващаха наличието и правилното представяне на цените в левове и евро, превалутирането по официалния валутен курс, правилното закръгляване, еднаквото и ясно изписване на двете цени, съответствието между обявената и начислената цена, както и икономическата обоснованост на установените увеличения. За периода са извършени общо 14 535 проверки – самостоятелни и съвместни с други компетентни институции. За установените нарушения са съставени 1 121 акта за установяване на административни нарушения, сключени са 474 споразумения и са издадени 272 наказателни постановления, с които са наложени санкции в общ размер 1 310 000 евро. Най-честите нарушения са свързани с липсващо или неправилно двойно обозначаване, некоректно превалутиране и закръгляване, различен размер, вид или цвят на шрифта, липса на ясно обозначение на валутата, както и с икономически необосновано повишаване на цените на отделни стоки и услуги.

Редактор: Николай Киров
Източник: КЗП    
КЗП лев евро
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