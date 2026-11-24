Двама души са пострадали при стрелба в Първа техническа гимназия в сръбския град Крагуевац.

Задържан е 17-годишен ученик, заподозрян за стрелбата; няма данни за ранени ученици.

Сръбското министерство на образованието е сформирало кризисен щаб и е изпратило екип от специалисти на място.

"Първо простреля учителя, а след това започна да стреля безразборно"

Двама души са пострадали след стрелба с малокалибрено оръжие в Първо техническо училище в сръбския град Крагуевац тази сутрин, предаде ТАНЮГ, позовавайки се на съобщение на сръбската полиция. Във връзка със случая е задържан 17-годишен ученик от същото учебно заведение, който е заподозрян за откриване на стрелбата.

Според цитираното съобщение инцидентът е станал тази сутрин около 08:00 ч. местно (09:00 ч. българско) време, когато служител от администрацията на училището бил прострелян в крака, докато вървял по един от коридорите на сградата.

Ученик откри стрелба в Босна и Херцеговина, ранен е учител

Малко след стрелбата на място пристигнали екипи на полицията, които обезвредили и задържали предполагаемия стрелец, а пострадалият служител бил откаран в болница заедно с друг негов колега, който пострадал при счупване на стъкло след стрелбата.

Две жертви след стрелба пред училище в Нови Сад

Полицията е започнала разследване за изясняване на обстоятелствата около инцидента, като за момента няма информация за пострадали ученици вследствие на стрелбата.

Междувременно от министерството на образованието на Сърбия съобщиха, че във връзка със случилото се в Крагуйевац е сформиран кризисен щаб, а екип от специалисти е изпратен на място. Освен това министърът на образованието в технически мандат Деян Вук Станкович е провел телефонни разговори с управата на Първа техническа гимназия и с кмета на Крагуевац Никол Дашич.