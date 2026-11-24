Г лавният изпълнителен директор на Telegram Павел Дуров предизвика остри реакции в социалните мрежи с коментар за новата видеоигра GTA VI, след като срещу руския технологичен предприемач бяха повдигнати обвинения, че е допускал престъпна дейност в приложението си за съобщения, пише изданието Newsweek.

Най-новата част от поредицата Grand Theft Auto излезе в четвъртък и проследява главните герои Джейсън Дювал и Лусия Каминос като престъпни партньори в измисления щат Леонида в история, вдъхновена от Бони и Клайд.

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В публикация в социалната мрежа X Дуров се пошегува, че играта изглежда нереалистична, тъй като бившият военен ветеран и бившата затворничка успяват да крадат коли и да обират банки, без да използват Telegram.

„Най-нереалистичното нещо в GTA VI е, че Джейсън и Лусия управляват цяла престъпна операция без нито една група в Telegram“, написа той.

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Коментарът му получи емоджи със смеещо се лице от собственика на X и най-богат човек в света Илон Мъск, но други потребители в платформата реагираха остро.

„Какво безумно нещо да кажеш като изпълнителен директор на Telegram“, написа един потребител, а друг добави: „Шефът на Telegram публикува КАКВО?!“.

От Newsweek посочват, че са потърсили Telegram за коментар чрез функцията Pressbot в платформата.

От създаването на VK до глобалните спорове около Telegram

Дуров основава Telegram през 2013 г. заедно с брат си Николай с идеята да създаде лично и защитено приложение за комуникация, свободно от държавно наблюдение и цензура.

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Преди това той създава руската социална мрежа VK, но около 2011 г. руските власти започват да изискват потребителски данни и цензуриране на страници, свързани с политически протести. Дуров отказва, което води до силен държавен натиск, напускането му на VK и заминаването му от Русия.

Оттогава Telegram е в центъра на постоянни глобални спорове относно баланса между поверителността на потребителите и свободата на словото, от една страна, и модерацията на съдържанието и сътрудничеството с правоохранителните органи - от друга. Напрежението доведе до две наказателни разследвания срещу самия Дуров.

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Обвиненията във Франция, Русия и санкциите по света

Регулатори, правителства и критици обвиняват платформата, че улеснява незаконни дейности, включително разпространение на материали със сексуална експлоатация на деца (CSAM), екстремизъм, измами и киберпрестъпления.

Разследването във Франция: През 2024 г. френските власти повдигнаха предварително обвинение срещу Дуров за „съучастие в администрирането на онлайн платформа с цел позволяване на незаконни трансакции от организирана група“ - престъпление, което според прокуратурата предвижда до 10 години затвор и глоба от 500 000 евро.

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Обвинение в Русия: През юли 2026 г. Дуров беше обвинен и в Русия в подпомагане на тероризъм след твърдения, че Telegram е използван за вербуване от украинските тайни служби. Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) заяви, че приложението е служило за подготовка и координация на саботажи и терористични актове в страната и не е премахнало украински канали, чатове и ботове. Издадена е и заповед за ареста му.

Проверки във Великобритания и Австралия: Три месеца по-рано британският медиен регулатор Ofcom започна разследване срещу Telegram по Закона за онлайн безопасността заради предполагаемо споделяне на материали със сексуална експлоатация на деца, а през юни 2026 г. отправи нови въпроси към платформата след случай, при който подпалвач на имоти, свързани с британския премиер Киър Стармър, е бил вербуван в приложението. През юли 2026 г. австралийският комисар по електронна безопасност също заведе дело във федералния съд срещу Telegram заради непремахнати екстремистки и насилствени видеа.

Блокировки в други държави: Няколко страни ограничиха или забраниха платформата заради екстремизъм, измами, протести или правила за защита на данните - сред тях е Йордания, която забрани приложението през ноември 2026 г. след смъртоносна атака срещу църква, както и Ирак, който наложи частична забрана.

Смята се, че в момента Павел Дуров се намира в Обединените арабски емирства, където му беше разрешено да се върне през март 2025 г., докато разследването във Франция продължава.