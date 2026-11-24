Р усия отправи ново остро предупреждение, че би могла да извърши „превантивен ядрен удар“ при определени обстоятелства. В статия, публикувана в понеделник в Московския журнал по международно право и цитирана от агенция ТАСС, бившият президент Дмитрий Медведев заяви, че Украйна и съюзниците ѝ от НАТО вече са преминали прагове, които биха могли да принудят Москва да обмисли подобна стъпка, съобщава The Post.

„Масовото използване на неядрени средства, които причиняват катастрофи, прави възможен превантивен ядрен удар от страна на Руската федерация“, пише Медведев, който заема поста заместник-председател на руския Съвет за сигурност.

Кои сценарии биха предизвикали ядрен отговор?

Медведев предупреждава, че евентуални „тайни или скрити доставки на ядрено оръжие от Запада за Киев“ биха провокирали легитимен превантивен удар от страна на Русия. По думите му Киев и неговите съюзници трябва да помнят, че Москва не само има правото, но и „задължението“ да използва ядрения си арсенал в определени ситуации.

Въпреки твърденията му, че противниците на Русия – Украйна, страните от НАТО и други западни държави – формално вече са създали условия за обсъждане на ядрен удар, Медведев подчертава, че крайното решение принадлежи единствено на президента Владимир Путин. Според него държавният глава винаги се ръководи от задълбочен анализ на факторите и пропорционалността между нанесените щети и ответните мерки.

Russia warns of 'preventive nuclear attack' as Medvedev claims Ukraine, NATO crossed line https://t.co/knUZ9koJPo https://t.co/4dC0DI9G28 — New York Post (@nypost) November 24, 2026

Засега Русия не е прибягвала до ядрено оръжие в почти петгодишната война в Украйна, тъй като „ходът на събитията не е създал пряка необходимост“, посочва още Медведев, но предупреждава, че тази преценка може да се промени.

Контекстът: Атаки с дронове и срещата Тръмп - Путин - Си

Заплахите на Медведев идват на фона на засилено напрежение, включително след като украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че Киев стои зад атака с дронове срещу руски военен кораб в Либия.

Изявлението му се появява и броени дни след срещата на върха в китайския град Шънджън на 19 ноември, на която лидерите на САЩ, Русия и Китай - Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин - се договориха да водят преговори за намаляване на ядрените рискове и потвърдиха в обща декларация, че ядрена война не може да бъде спечелена и никога не бива да бъде водена.

За да подкрепи тезата си, Медведев се позовава на консултативно становище на Международния съд от 1996 г., според което международното право не забранява категорично използването на ядрено оръжие при екстремни обстоятелства на самозащита, когато е застрашено оцеляването на държавата. В същото време той обвини НАТО и САЩ в двойни стандарти и подкопаване на Договора за неразпространение на ядреното оръжие.