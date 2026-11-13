Парите ни

Сирене за 18,50 евро у нас, 9,50 евро в Германия

Проверка на цените на основни храни показва сериозни разлики при млякото, яйцата и млечните продукти

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

13 ноември 2026, 15:18
Сирене за 18,50 евро у нас, 9,50 евро в Германия
Източник: iStock photos/Getty images

Почти двойна разлика в цената на сиренето между България и Германия показва проверка на „Телеграф“ на основни хранителни продукти в европейски държави. В някои от сравнените магазини у нас сиренето, прясното мляко, яйцата и кашкавалът се продават по-скъпо, отколкото в Германия и Великобритания.

Най-голямо е разминаването при гръцкото салатно сирене тип фета. В българските магазини опаковка от 200 грама струва 3,70 евро, или 18,50 евро за килограм. В Германия цената на килограм от този вид сирене е 9,50 евро.

Значителна е разликата и при кашкавала. Опаковка от 750 грама струва 7,60 евро у нас срещу 5 евро в германските магазини, показва сравнението.

Храната у нас поскъпна с над 50% за пет години – двойно повече отколкото във Франция

Млякото и яйцата също са по-скъпи у нас

Според проверката прясното мляко в България се продава за 1,70 евро, докато в Германия цената е 0,95 евро.

При яйцата разликата е 10 евроцента за брой. В българските магазини цената е около 0,30 евро, а в германските - 0,20 евро.

Сходна е картината при сиренето гауда. У нас опаковка от 200 грама струва 3 евро, докато в Германия същото количество се предлага за 1,60 евро.

По-ниски цени на някои млечни продукти са установени и в Нидерландия. Според „Телеграф“ сирена, които в България струват над 10 евро за килограм, там могат да бъдат намерени за 5-6 евро.

Колко струва една и съща кошница

Сравнението показва, че избрана кошница с основни хранителни продукти струва близо 9 евро в България, около 7 евро в Германия и 6,60 евро във Великобритания.

Как се промениха цените у нас за последните 10 години

В Италия стойността на сравняваната кошница достига 10 евро, а в Гърция - 9,60 евро.

Особено ниски са посочените цени на някои храни във Великобритания. Млякото се предлага за 85 пенса, хлябът - за 75 пенса, а яйцата - за 19 пенса на брой. Опаковка от 200 грама гръцко салатно сирене струва 85 пенса.

Цените са ориентировъчни и са събрани от различни източници. Те не представляват национални средни стойности, а сравнение на конкретни продукти и търговски предложения.

Какви са цените в Гърция и Испания

В Гърция сиренето се продава между 10 и 15 евро за килограм според качеството и производителя, сочи проверката.

Цената на хляба в хлебарниците варира от 1,20 до 2,50 евро според размера. Кафето в обикновено заведение струва около 2 евро, а фрапето - между 2,50 и 3 евро.

В Испания българин, който живее там от 20 години, разказва пред „Телеграф“, че цените на местните сирена се движат в много широк диапазон - от 9 до 50 евро за килограм според вида и качеството.

Ценовият шок в България: Храната поскъпна с 85% за 10 години

По думите му в страната има и търговски вериги, организирани като кооперативи на производители, в които цените могат да бъдат значително по-ниски.

Производителите: Доставните цени са еднакви

Проверката поставя и въпроса защо някои хранителни продукти достигат до потребителите в България на по-високи цени.

Председателят на Асоциацията на месопреработвателите в България Атанас Урджанов коментира пред „Телеграф“, че производителите доставят колбаси на еднакви цени както за българския, така и за европейските пазари.

Той посочва, че производителите не могат да контролират надценките, които търговците определят.

Подобна информация дава и представител на месопреработвателно предприятие в Русе, според когото разликата между доставните цени на продуктите за България и Германия е минимална.

Урджанов заявява още, че месопреработвателите възнамеряват да задържат цените на продуктите си до Нова година, но не се ангажира с по-дългосрочна прогноза.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: Телеграф    
цени на храни инфлация сравнение на цени потребителска кошница млечни продукти сирене България Германия търговски надценки поскъпване
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Арест в Израел за убийството на професор в метрото в София

Арест в Израел за убийството на професор в метрото в София

КЗП наложи глоби на две големи търговски вериги

КЗП наложи глоби на две големи търговски вериги

Линдзи Вон показа шокираща снимка от 9-ата си операция: Извадиха всички пластини и винтове от крака ѝ

Линдзи Вон показа шокираща снимка от 9-ата си операция: Извадиха всички пластини и винтове от крака ѝ

Сирене за 18,50 евро у нас, 9,50 евро в Германия

Сирене за 18,50 евро у нас, 9,50 евро в Германия

Трусът в Nvidia: Как оставката на Дженсън Хуанг застрашава цялата AI екосистема

Трусът в Nvidia: Как оставката на Дженсън Хуанг застрашава цялата AI екосистема

biss.bg
36 години и 17 млн. по-късно: Clio е еталонът във френската авто индустрия

36 години и 17 млн. по-късно: Clio е еталонът във френската авто индустрия

carmarket.bg
Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия
Ексклузивно

Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия

Преди 19 часа
Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия
Ексклузивно

Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия

Преди 19 часа
Окръжният съд в Кърджали оправда Лютви Местан
Ексклузивно

Окръжният съд в Кърджали оправда Лютви Местан

Преди 18 часа
Срещу Закона за българския език се обявиха преподаватели и синдикат „Образование“
Ексклузивно

Срещу Закона за българския език се обявиха преподаватели и синдикат „Образование“

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България е последна в ЕС по възможности за успех с талант и труд

България е последна в ЕС по възможности за успех с талант и труд

Парите ни Преди 15 минути

Корупцията, слабите институции и липсата на взаимна подкрепа ограничават шансовете за развитие

Васил Терзиев отчете 3 години мандат в София

Васил Терзиев отчете 3 години мандат в София

България Преди 33 минути

Близо половината безработни у нас търсят работа повече от година

Близо половината безработни у нас търсят работа повече от година

Парите ни Преди 1 час

Данни на НСИ показват спад на безработицата в България до 3,1%, но и по-малко заети

,

Древни съкровища и загадки в „Свобода на колела“

Любопитно Преди 1 час

Тази събота Мариана и Любо се връщат в Златния век на България от 16:30 ч. по NOVA

„Битка за бъдещето“ по KINO NOVA – непознати светове и съдбоносни избори

„Битка за бъдещето“ по KINO NOVA – непознати светове и съдбоносни избори

Любопитно Преди 1 час

Кампанията ще предложи седем вечери с епични сюжети от 21:00 ч.

Хванаха със стотици заготовки за паспорти сириец с шведско гражданство

Хванаха със стотици заготовки за паспорти сириец с шведско гражданство

България Преди 1 час

Той е задържан в Граничното полицейско управление в Свиленград

От Брад Пит до Никол Кидман: Защо домовете на холивудските звезди станаха лесна плячка за бандитите

От Брад Пит до Никол Кидман: Защо домовете на холивудските звезди станаха лесна плячка за бандитите

Свят Преди 1 час

Въоръжени грабежи, откраднати милиони и постоянен страх: холивудските звезди от А-листата се оказаха на прицела на престъпници, които използват изкуствен интелект и социалните мрежи, за да следят графиците им и да набелязват домовете им, докато те са на снимки или пътуване.

Ива Петрова: „Топлофикация" дължи над 1,3 млрд. евро

Ива Петрова: „Топлофикация" дължи над 1,3 млрд. евро

България Преди 2 часа

Тя не разбира тезата, че „Топлофикация" – София плаща към „Булгаргаз" и БЕХ и затова не изпълнява инвестиционната си програма

Скопие: Ива Михайлова била в бар преди да иде в България

Скопие: Ива Михайлова била в бар преди да иде в България

Свят Преди 2 часа

Министърът на вътрешните работи на Северна Македония заяви, че тя не е напуснала легално страната

Ограничения на движението по „Тракия“ и „Хемус“ утре

Ограничения на движението по „Тракия“ и „Хемус“ утре

България Преди 2 часа

Днес камионите няма да могат да пътуват в посока изход от София на АМ „Хемус“ между 15 и 21 ч.

Снимката е илюстративна

Фатална грешка на почивка: Баща сложил 2-годишния си син на отворен прозорец на четвъртия етаж в хотел

Свят Преди 3 часа

Британски съд разкри подробности около смъртта на 2-годишно момче, паднало от хотелски прозорец в Кипър, след като баща му беше глобен за необмислено действие

Откриха 600-годишна гробница с 38 скелета и следи от ритуално жертвоприношение

Откриха 600-годишна гробница с 38 скелета и следи от ритуално жертвоприношение

Любопитно Преди 3 часа

Археолози се натъкнаха на почти непокътнат погребален комплекс на древната цивилизация чиму в Чан Чан. Едно от телата е положено в необичайна поза, което кара учените да подозират, че става дума за човешко жертвоприношение

Бюджет 2027: Съкращения на хартия или реална реформа?

Бюджет 2027: Съкращения на хартия или реална реформа?

Парите ни Преди 3 часа

Икономист и предприемач критикуват липсата на структурни промени

Зад закрити врата решават дали вторият обвиняем за убийството на Илиян Филипов ще остане в ареста

Зад закрити врата решават дали вторият обвиняем за убийството на Илиян Филипов ще остане в ареста

България Преди 3 часа

Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение. Заседанието се провежда без достъп на медии

Буря връхлетя Истанбул: Отнесе покриви, събори дървета и спря фериботи

Буря връхлетя Истанбул: Отнесе покриви, събори дървета и спря фериботи

Свят Преди 3 часа

Силните пориви повредиха автомобили и наложиха евакуация на четириетажна сграда. Вятърът може да достигне 90 км/ч

„Спасителна мисия“ в „Темата на NOVA”

„Спасителна мисия“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Всичко от днес

От мрежата

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

11 породи кучета, които обичат да мързелуват на топло

dogsandcats.bg
1

Залесяват изпепелената гора над Илинденци

sinoptik.bg
1

Силен фьонов вятър и температури над 25 градуса

sinoptik.bg

Мария Петрова: Три световни титли, 28 години любов и един рожден ден, различен от всички

Edna.bg

Креатинът за жени: Защо диетолозите го препоръчват за повече енергия и тонус

Edna.bg

АПИ удвоява екипа за наблюдение на пътищата и планира нови електронни табла

Nova.bg

„Високо напрежение”: Празни класни стаи и ученици на хартия

Nova.bg