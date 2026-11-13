Сирене за 18,50 евро у нас, 9,50 евро в Германия

Почти двойна разлика в цената на сиренето между България и Германия показва проверка на „Телеграф“ на основни хранителни продукти в европейски държави. В някои от сравнените магазини у нас сиренето, прясното мляко, яйцата и кашкавалът се продават по-скъпо, отколкото в Германия и Великобритания.

Най-голямо е разминаването при гръцкото салатно сирене тип фета. В българските магазини опаковка от 200 грама струва 3,70 евро, или 18,50 евро за килограм. В Германия цената на килограм от този вид сирене е 9,50 евро.

Значителна е разликата и при кашкавала. Опаковка от 750 грама струва 7,60 евро у нас срещу 5 евро в германските магазини, показва сравнението.

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Млякото и яйцата също са по-скъпи у нас

Според проверката прясното мляко в България се продава за 1,70 евро, докато в Германия цената е 0,95 евро.

При яйцата разликата е 10 евроцента за брой. В българските магазини цената е около 0,30 евро, а в германските - 0,20 евро.

Сходна е картината при сиренето гауда. У нас опаковка от 200 грама струва 3 евро, докато в Германия същото количество се предлага за 1,60 евро.

По-ниски цени на някои млечни продукти са установени и в Нидерландия. Според „Телеграф“ сирена, които в България струват над 10 евро за килограм, там могат да бъдат намерени за 5-6 евро.

Колко струва една и съща кошница

Сравнението показва, че избрана кошница с основни хранителни продукти струва близо 9 евро в България, около 7 евро в Германия и 6,60 евро във Великобритания.

Как се промениха цените у нас за последните 10 години

В Италия стойността на сравняваната кошница достига 10 евро, а в Гърция - 9,60 евро.

Особено ниски са посочените цени на някои храни във Великобритания. Млякото се предлага за 85 пенса, хлябът - за 75 пенса, а яйцата - за 19 пенса на брой. Опаковка от 200 грама гръцко салатно сирене струва 85 пенса.

Цените са ориентировъчни и са събрани от различни източници. Те не представляват национални средни стойности, а сравнение на конкретни продукти и търговски предложения.

Какви са цените в Гърция и Испания

В Гърция сиренето се продава между 10 и 15 евро за килограм според качеството и производителя, сочи проверката.

Цената на хляба в хлебарниците варира от 1,20 до 2,50 евро според размера. Кафето в обикновено заведение струва около 2 евро, а фрапето - между 2,50 и 3 евро.

В Испания българин, който живее там от 20 години, разказва пред „Телеграф“, че цените на местните сирена се движат в много широк диапазон - от 9 до 50 евро за килограм според вида и качеството.

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По думите му в страната има и търговски вериги, организирани като кооперативи на производители, в които цените могат да бъдат значително по-ниски.

Производителите: Доставните цени са еднакви

Проверката поставя и въпроса защо някои хранителни продукти достигат до потребителите в България на по-високи цени.

Председателят на Асоциацията на месопреработвателите в България Атанас Урджанов коментира пред „Телеграф“, че производителите доставят колбаси на еднакви цени както за българския, така и за европейските пазари.

Той посочва, че производителите не могат да контролират надценките, които търговците определят.

Подобна информация дава и представител на месопреработвателно предприятие в Русе, според когото разликата между доставните цени на продуктите за България и Германия е минимална.

Урджанов заявява още, че месопреработвателите възнамеряват да задържат цените на продуктите си до Нова година, но не се ангажира с по-дългосрочна прогноза.