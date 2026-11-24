А мериканската армия планира да детонира стареещи експлозиви в завод за боеприпаси в Айова в сряда сутринта, след като федерален апелативен съд отхвърли в понеделник искането на екологични организации за спиране на операцията, с което беше премахната правната пречка пред нея.

В изявление късно в понеделник армията посочи, че пристъпва към контролирано унищожаване на 68 варела с оловен азид в координация с щатските, местните и федералните власти, които са били „единодушни“ в подкрепата си за детонацията, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Решението последва хода на президента Доналд Тръмп да отмени първоначалното решение на армията за провеждане на операцията, като нареди на военните да изчакат, докато съдът и новоизбраният губернатор на щата не я одобрят.

„Всяка експертна агенция е съгласна, а настоящият и новоизбраният губернатор на Айова казват, че решението принадлежи на експертите. Пристъпваме към контролираното унищожаване в пълна координация с всички щатски, местни и федерални власти, защото безопасността на гражданите на Айова е на първо място“, написа в понеделник вечерта в платформата X изпълняващият длъжността министър на армията Адам Теле.

Екологични активисти, местни служители и жители на съседния град Мидълтаун обаче казват, че са силно притеснени за здравето и безопасността си заради потенциалните рискове от излагане на олово вследствие на взрива.

Оловният азид, нестабилен материал, използван за детониране на боеприпаси, отдавна се съхранява зад охраняваните порти на армейския завод за боеприпаси в Айова, където равните царевични ниви в югоизточната част на щата внезапно отстъпват място на строго охранявания военен обект с площ от около 19 000 акра.

Дългосрочното съхранение на материала обаче е позволило той да прекристализира в контейнерите си, което го прави уязвим на спонтанна детонация, твърдят от армията.

Федералното правителство планираше да взриви близо петте тона опасен материал, съдържащ оловен азид, на място в завода, обезопасен под слоеве пръст и бетон, като счете контролираната детонация за единствения безопасен начин за третирането му, въпреки че това може да освободи остатъчни вещества в атмосферата, подпочвените води и съседните градове.

Тръмп заяви, че ще държи новоизбрания губернатор Роб Санд отговорен, ако той блокира детонацията и съхраняваните боеприпаси избухнат спонтанно, което според армията е възможно.

В понеделник следобед, след коментарите на президента, Санд написа в X, че администрацията „трябва да вземе това решение въз основа на информацията, с която разполага от хората, които е довела да свършат работата преди месеци и които са на терен в Мидълтаун от седмици“.

Новоизбраният губернатор заяви, че жителите на Айова трябва да имат същото ниво на достъп до информация, каквото той е получил на брифингите от федералното правителство, като добави, че е помолил администрацията „да сподели тази информация с обществеността възможно най-скоро“.

Ето хронологията на спора и как се стигна дотук.

Армията дълго е съхранявала оловен азид в Айова, преди да открие прекристализация

Заводът за боеприпаси от епохата на Втората световна война поддържа поточни линии за артилерийски снаряди и бойни глави с бойни експлозиви повече от осем десетилетия. Обектът заема близо 30 квадратни мили (около 77 квадратни километра) в селския окръг Де Мойн и граничи с Мидълтаун, чието население е около 400 души.

Не е ясно обаче кога точно длъжностните лица за първи път са открили, че оловният азид в завода в Айова е деградирал.

Според съдебни документи армията е уведомила Агенцията за опазване на околната среда (EPA) на или около 12 март за деградиралия материал. Още през януари обаче армията е сформирала междуведомствена работна група за проучване на потенциални алтернативи за третиране вместо детонация, показват документите.

CNN се обърна към армията за коментар.

„От януари до април 2026 г. тази междуведомствена работна група прекара много часове в провеждане на задълбочени литературни проучвания, технически оценки и анализи на риска на пълния спектър от потенциални алтернативи за третиране“, се казва в писмо на армията от септември, включено в съдебните материали.

През март армията е възложила договор на базираната в Джорджия фирма MuniRem Environmental, която използва химикали за неутрализиране на боеприпаси без детонация, сочат съдебните документи. Два месеца по-късно обаче военните са прекратили договора, позовавайки се на съображения за безопасност, и вместо това са избрали детонацията.

„Това решение се подкрепя от техническия консенсус сред военните и федералните органи по безопасност на взривните вещества, че това е единственият безопасен метод за третиране“, се посочва в частично редактирано писмо от септември, включено в съдебните документи, от Ейми Л. Борман, заместник-помощник-министър на армията по околната среда, безопасността и трудовата медицина.

Валентин Нзенгунг, главен изпълнителен директор в MuniRem, каза пред CNN, че от армията са им съобщили, че „са оценили докладите и са установили, че контролираната детонация е най-безопасният начин, и затова продължават с контролирана детонация. Не ни предоставиха много повече подробности от това“.

EPA разчиства пътя за контролирана детонация

Армията кандидатства и получи разрешения за аварийно съхранение, след като уведоми EPA за деградиралия оловен азид, което позволи материалът да остане на място, докато армията разработи план за третиране.

На 13 ноември влезе в сила разрешение от EPA, което позволява продължаващо съхранение, но отива по-далеч от други разрешения, като разрешава контролирана детонация, „за да се управлява безопасно опасността от експлозия и да се смекчи непосредствената заплаха за околната общност и околната среда“.

Разрешението очертава изискванията към армията за извършване на операцията, включително „вземане на проби и мониторинг (преди детонацията, по време на детонацията и след детонацията), публични уведомления преди и след детонацията, извършване на почистване и изисквания за докладване“.

В резултат на това армията издаде публично предупреждение, с което обяви, че детонациите са планирани за 20 ноември, и инструктира жителите да напуснат района през по-голямата част от деня.

Бързо обществено недоволство и обжалване в съда

Местните жители осъдиха плановете за детонация, опасявайки се за своята безопасност и за целостта на имотите си.

Екологичният съвет на Айова и организацията „Сиера Клуб“ подадоха спешно искане до Апелативния съд за осми окръг за спиране на разрешението на EPA по-малко от 20 часа преди планираното взривяване на оловния азид, с аргумента, че то може да изложи жителите на токсично олово, преди да бъдат прегледани предпазните мерки и алтернативите, като например химическа неутрализация.

Групите твърдяха, че разрешението на EPA не предпазва адекватно от замърсяване с олово и не осигурява достатъчно публична информация, мониторинг и защита при почистване за „уязвими групи от населението, включително бременни жени и деца“, както и за „едър рогат добитък, пилета и други животни“.

В деня на подаване на жалбата съдията постанови временно спиране, докато тече съдебното производство. Съдебните документи показват, че след това армията е отложила операцията за 23 ноември, преди да се спре на 24 ноември.

Правителството се противопоставя на паузата и заявява, че така или иначе ще извърши детонацията

В най-обстойната си правна защита на 22 ноември федералното правителство призова апелативния съд да отмени временното спиране на разрешението на EPA за детонация, аргументирайки се, че забавянето би изложило обществеността на по-голяма опасност: неконтролирана експлозия.

„Съществува непосредствен риск оловният азид в съоръжението да избухне спонтанно“, написа федералното правителство във възражението си срещу заповедта за спиране.

Деградиралият, кристализирал оловен азид ще експлодира, ако кристалите се счупят, което може да се случи по-лесно при минусови температури, се казва в съдебните документи. С настъпването на суровия зимен студ в Айова армията се опасява, че предстои опасно неконтролирана експлозия.

„Следователно изборът не е между детонация и липса на детонация. Той е между планирана детонация (насрочена при благоприятно време, предшествана от публично уведомление и последвана от мониторинг и почистване) и непланирана експлозия, която може да настъпи всеки момент, без предупреждение и без предпазни мерки“, аргументира се правителството.

Правителството призна в документа, че „контролираната детонация ще освободи оловен прах“, но заяви, че „контролираната детонация е единственият начин да се сведе до минимум това освобождаване“.

Дори докато иска от съда да възстанови разрешението, EPA казва, че армията не се нуждае от такова

Правителството по-рано даде да се разбере, че армията възнамерява да действа, независимо дали разрешението остава спряно. „Разпоредбите на EPA позволяват планираното действие на армията без необходимост от разрешение“, заяви администрацията в съдебен документ през уикенда.

Министерството на правосъдието посочи, че разпоредбите на EPA съгласно Закона за опазване и възстановяване на ресурсите, които обикновено изискват разрешение за отстраняване на опасни материали, включват изключение при извънредни ситуации, което позволява на армията да действа без такова.

Разрешение не се изисква, когато е налице „непосредствена заплаха за човешкото здраве, обществената безопасност, имуществото или околната среда от известно или предполагаемо наличие на военни боеприпаси, друг взривен материал или взривно устройство, както е определено от специалист по реагиране при извънредни ситуации с експлозиви или боеприпаси“, гласят федералните разпоредби.

В публикация в X късно в неделя армията обяви, че ще извърши детонацията в сряда, „за да се осигурят оптимални метеорологични условия и да бъдат въведени всички мерки за смекчаване на последиците“.

Тя добави: „Здравето и безопасността на всички американци са били и винаги ще бъдат наш първи приоритет“.

В собствен съдебен документ от неделя екологични организации представиха клетвени декларации от двама учени и от градския управител на съседния Айова Сити, в които се казва, че не са видели доказателства за съществуването на извънредна ситуация, изискваща незабавна детонация.

„Доколкото ми е известно, армията не е публикувала данни или анализ, показващи, че чувствителността на този материал се променя в прогнозирания температурен диапазон, нито е определила количествено подобна промяна“, написа Марк Дж. Томас, пенсиониран учен по здравеопазване на околната среда в EPA.

Правителствените адвокати настояват, че планът на армията да продължи напред независимо от решението на съда няма за цел да пренебрегне авторитета на съдиите.

„Изключението при извънредни ситуации не зависи от Аварийното разрешение и следователно не е засегнато от, нито противоречи на условията на административното спиране на този съд“, написа администрацията през уикенда.