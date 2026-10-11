Цените на едро на основни хранителни продукти у нас продължават да растат

Ц ените на едро на основни хранителни продукти у нас продължават да се повишават. Индексът на тържищните цени (ИТЦ) нараства с 0,82% за седмица и достига 2,343 пункта спрямо 2,324 пункта седмица по-рано. Това показва седмичният анализ на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Нов ръст на цените: Поскъпват зеленчуци, месо и млечни продукти

Индексът отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, като базовото му равнище от 1,000 пункта съответства на 2005 г.

Доматите и зелените чушки с най-голямо поскъпване

Сред наблюдаваните зеленчуци най-сериозно поскъпват доматите. Цената им се увеличава с 16,83% до 1,86 евро за килограм. Зелените чушки поскъпват с 14,99% до 1,12 евро за килограм, а червените – с 3,54% до 1,23 евро за килограм.

По-високи са и цените на тиквичките, които нарастват с 4,46% до 0,89 евро за килограм, както и на кромида – с 2,79% до 0,59 евро за килограм.

При други зеленчуци се отчита поевтиняване. Най-голямо е то при зелената салата – с 6,76% до 0,69 евро за брой. Морковите поевтиняват с 5,49% до 0,62 евро за килограм, краставиците – с 5,18% до 1,50 евро за килограм, картофите – с 4,84% до 0,59 евро за килограм, а зелето – с 2,83% до 0,55 евро за килограм.

Скок в цените на едро: Ето кои храни поскъпнаха най-много тази седмица

Ябълките поскъпват, гроздето и лимоните поевтиняват

При наблюдаваните плодове увеличение на цената има единствено при ябълките. Те поскъпват с 6,4% до 1,13 евро за килограм.

Гроздето поевтинява с 6,16% до 1,28 евро за килограм, лимоните – с 3,8% до 1,52 евро за килограм, а бананите – с 2,03% до 1,45 евро за килограм.

Как се движат цените на млечните продукти и месото

При млечните продукти промените са разнопосочни. Кравето сирене поскъпва с 0,23% до 6,13 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ – с 0,15% до 9,50 евро за килограм.

Киселото мляко с масленост 3% и над 3% е с 1,39% по-скъпо и се продава на едро по 0,73 евро за кофичка от 400 грама. Прясното мляко поскъпва с 0,67% до 1,21 евро за литър.

За сметка на това кравето масло в опаковка от 125 грама поевтинява с 4,53% до 1,35 евро за брой.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9% до 3,60 евро за килограм. Цената на яйцата размер М остава без промяна – 0,19 евро за брой на едро.

Цените на олио, захар, яйца скочиха, доматите и картофите поевтиняха

Оризът и захарта поскъпват, брашното поевтинява рязко

Сред останалите основни хранителни продукти оризът поскъпва с 5% до 1,68 евро за килограм. Захарта е с 2,17% по-скъпа и се търгува по 0,94 евро за килограм, а олиото поскъпва с 1,64% до 1,74 евро за литър.

При бобовите храни се отчита леко поевтиняване. Цената на зрелия фасул намалява с 0,76% до 2,10 евро за килограм, а на лещата – с 0,2% до 2,02 евро за килограм.

Най-значителният спад сред посочените стоки е при брашното тип 500. То поевтинява с 10,03% до 0,61 евро за килограм.