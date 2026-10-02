Държавата работи по електронен регистър за цените на храните

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П равителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Целта е той да даде на регулаторите достъп до реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики. Това заяви премиерът Румен Радев по време на изслушване в Народното събрание.

„Това не е лесен процес, предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки“, посочи Радев.

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По думите му досега подобен регистър не е създаван в България, но съществува в редица европейски държави.

Премиерът обясни, че регистърът трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва и законодателни промени, както и методики за работа на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията.

„Когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, тогава вече тези регулатори ще имат истински данни, истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване на цените“, заяви Радев.

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Как се движат цените на храните

Докато се изгражда регистърът, правителството е провело диалог с големите хранителни вериги, в резултат на който те са поели доброволни ангажименти. Според Радев този подход търси баланс между свободната пазарна икономика и необходимостта от контрол върху нарушенията по веригата на ценообразуване.

„Този подход на „Кошница с грижа“ трябва да бъде допълнен с тези вече по-сериозни мерки и ние ще започнем да ги прилагаме“, каза премиерът.

Инициативата „Кошница с грижа“ беше представена от правителството през юни като доброволно партньорство с търговските вериги, насочено към по-достъпни основни хранителни стоки и по-голяма прозрачност по веригата на доставки.

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Радев посочи и данни за движението на цените на хранителните стоки през годината. По думите му от януари до април е имало ръст, след което през май е започнала дефлация при храните.

„От май месец при храните имаме започване на дефлация. Минус 0,5, минус 2 през юни месец, минус 1 пункта юли, минус 0,2 август, септември имаме повишение с 0,5%. Така че да, пак имаме тръгване нагоре на цената на хранителните стоки“, посочи премиерът.

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Според него диалогът с големите хранителни вериги е дал резултат, но „не е достатъчен“.

„Когато говорим за цени, трябва да видим всички фактори, по които те се образуват“, каза Радев. Сред тях той посочи цените на горивата и разходите за транспорт.