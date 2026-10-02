България

Държавата работи по електронен регистър за цените на храните

Целта е регулаторите да разполагат с реални данни за цените и нелоялните търговски практики, посочи премиерът Румен Радев

Василена Василева Василена Василева

2 октомври 2026, 11:42
Полети, мантинели, обществени поръчки и домашната ракия: Напрежение в НС по време на петъчния парламентарен контрол

Полети, мантинели, обществени поръчки и домашната ракия: Напрежение в НС по време на петъчния парламентарен контрол
Румен Радев: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което Гюров сключи с Украйна

Румен Радев: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което Гюров сключи с Украйна
Пеевски: Ако има 36 фактури за мои полети, подавам оставка

Пеевски: Ако има 36 фактури за мои полети, подавам оставка
Филипов и Мегеров: Необичайно партньорство, което повдига редица въпроси

Филипов и Мегеров: Необичайно партньорство, което повдига редица въпроси
Саркофагът за костите на цар Самуил пристигна в София

Саркофагът за костите на цар Самуил пристигна в София
„Нямам фактическа връзка с престъплението“: Иван Петлешков с право на отговор

„Нямам фактическа връзка с престъплението“: Иван Петлешков с право на отговор
Община Варна след инцидента в Морската градина: Невъзможно е да се предвиди падането на зелени клони

Община Варна след инцидента в Морската градина: Невъзможно е да се предвиди падането на зелени клони
Опасни хапчета за отслабване водят до психоза и халюцинации, институциите мълчат

Опасни хапчета за отслабване водят до психоза и халюцинации, институциите мълчат

П равителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Целта е той да даде на регулаторите достъп до реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики. Това заяви премиерът Румен Радев по време на изслушване в Народното събрание.

„Това не е лесен процес, предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки“, посочи Радев.

Бизнесът предупреждава: Новият регистър за храните може да вдигне цените

По думите му досега подобен регистър не е създаван в България, но съществува в редица европейски държави.

Премиерът обясни, че регистърът трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва и законодателни промени, както и методики за работа на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията.

„Когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, тогава вече тези регулатори ще имат истински данни, истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване на цените“, заяви Радев.

Радев: Затягаме контрола върху ценообразуването и качеството на храната

  • Как се движат цените на храните

Докато се изгражда регистърът, правителството е провело диалог с големите хранителни вериги, в резултат на който те са поели доброволни ангажименти. Според Радев този подход търси баланс между свободната пазарна икономика и необходимостта от контрол върху нарушенията по веригата на ценообразуване.

„Този подход на „Кошница с грижа“ трябва да бъде допълнен с тези вече по-сериозни мерки и ние ще започнем да ги прилагаме“, каза премиерът.

Инициативата „Кошница с грижа“ беше представена от правителството през юни като доброволно партньорство с търговските вериги, насочено към по-достъпни основни хранителни стоки и по-голяма прозрачност по веригата на доставки.

С 15% по-ниски цени на основни храни след договорка между държавата и веригите

Радев посочи и данни за движението на цените на хранителните стоки през годината. По думите му от януари до април е имало ръст, след което през май е започнала дефлация при храните.

„От май месец при храните имаме започване на дефлация. Минус 0,5, минус 2 през юни месец, минус 1 пункта юли, минус 0,2 август, септември имаме повишение с 0,5%. Така че да, пак имаме тръгване нагоре на цената на хранителните стоки“, посочи премиерът.

"Прогресивна България": 10% поевтиняване на основните храни очакваме до месец и половина

Според него диалогът с големите хранителни вериги е дал резултат, но „не е достатъчен“.

„Когато говорим за цени, трябва да видим всички фактори, по които те се образуват“, каза Радев. Сред тях той посочи цените на горивата и разходите за транспорт.

Редактор: Василена Василева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Виждали ли сте я? 39-годишна жена изчезна без следа в Пловдив

Виждали ли сте я? 39-годишна жена изчезна без следа в Пловдив

Майка остави 4 деца сами, включително бебе на 2 месеца, за да отиде на круиз

Майка остави 4 деца сами, включително бебе на 2 месеца, за да отиде на круиз

Средната заплата достигна 1421 евро

Средната заплата достигна 1421 евро

3 причини Криста Пайк да оцелее след две смъртоносни инжекции

3 причини Криста Пайк да оцелее след две смъртоносни инжекции

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 3 дни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 3 дни
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Забравяте къде са ключовете ви? Ето кога става дума за стрес и кога за деменция

Любопитно Преди 4 минути

Американски невроучен разкрива, че дребните бели петна в паметта са обратими и най-често се дължат на умора, а не на нелечимо заболяване

Дизелът във Великобритания удари рекорд, инфлацията в еврозоната скочи до 3,8%

Дизелът във Великобритания удари рекорд, инфлацията в еврозоната скочи до 3,8%

Свят Преди 23 минути

Лондон уверява, че няма недостиг на гориво, докато Европа обсъжда освобождаване на аварийни запаси

Водопровод се скъса край Самоков и оцвети река Бели Искър

Водопровод се скъса край Самоков и оцвети река Бели Искър

България Преди 34 минути

Има свличане на земни и скални маси

,

„Къде е млякото“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 36 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>Прокуратурата атакува оправдателната присъда на Лена Бориславова</p>

Прокуратурата оспори оправдаването на Лена Бориславова, поиска да бъде призната за виновна

България Преди 40 минути

Решението на съда ще бъде обявено в законовия срок

Забравен кошмар се завърна: Първа жертва на чума в Русия от 10 години насам

Забравен кошмар се завърна: Първа жертва на чума в Русия от 10 години насам

Свят Преди 41 минути

В Русия беше регистриран първият смъртен случай от чума за последните 10 години. Според съобщения в медиите от инфекцията е починала служителка на противочумен институт

Любомир Дацов

Дацов: При по-голямо „скъперничество“ дефицитът може да стигне 2,4-2,5%

Парите ни Преди 48 минути

Финансистът предупреди, че това предполага отлагане на определени плащания за следващата година

,

„Като водопад“: Вода заля пътници на луксозен полет от Дубай

Свят Преди 56 минути

Авиокомпанията Emirates поднесе своите извинения за инцидента, предизвикан от натрупан конденз в салона на самолета

Радев: Видът на Паметника на свободата на връх Шипка след ремонта ще бъде абсолютно същият

Радев: Видът на Паметника на свободата на връх Шипка след ремонта ще бъде абсолютно същият

България Преди 1 час

Премиерът каза, че предишните правителства са оставяли ремонта на следващите и затова монументът е станал опасен и падат камъни

Майкъл Макдоналд

Мъж си направи ДНК тест и откри, че е син на световноизвестна рок звезда

Любопитно Преди 1 час

58 години след като е даден за осиновяване, Майкъл Гьослинг научава истината за биологичния си баща. Музикалната легенда Майкъл Макдоналд от Doobie Brothers признава, че десетилетия наред е носил вината и страха за съдбата на първородния си син

,

Интерактивен глобус показва къде бихте се озовали, ако копаете направо през Земята

Любопитно Преди 1 час

Ако започнете да копаете от България през центъра на Земята, къде наистина ще излезете? Нова интерактивна карта разбива известния детски мит за Китай и показва суровата географска реалност

Прокуратурата иска постоянен арест за обвинения за убийството на Илиян Филипов

Прокуратурата иска постоянен арест за обвинения за убийството на Илиян Филипов

България Преди 1 час

Славчо Мегеров е обвинен в предумишленото убийство на 53-годишния бизнесмен, извършено в Пловдив на 30 септември

Palms Bet

Palms Bet подкрепя юбилейния концерт на Тони Стораро

Любопитно Преди 1 час

Ужасяващ инцидент в мина в Турция, петима работници загинаха

Ужасяващ инцидент в мина в Турция, петима работници загинаха

Свят Преди 1 час

Инцидентът е станал в района на град Сома, провинция Маниса

Руби Роуз с шокираща изповед: Когато бях на 15 години ме обвиниха в убийството на дете

Руби Роуз с шокираща изповед: Когато бях на 15 години ме обвиниха в убийството на дете

Свят Преди 2 часа

Австралийската актриса Руби Роуз направи разтърсващо признание за трагичен инцидент от младостта си. На 15-годишна възраст тя открива умиращо дете на детска площадка, но вместо благодарност за опитите да го спаси, се превръща в основен заподозрян

Главният експерт в Дирекция "Комуникации" към Централното управление на Националната агенция по приходите (НАП) Христо Узунов.

НАП засили проверките на месото и наложи обезпечения за 78 000 евро

Парите ни Преди 2 часа

Под наблюдение са 40 склада и хладилни бази, а проверките проследяват стоката от доставката до крайната реализация

Всичко от днес

От мрежата

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

Да погледнем към звездите от Камен бряг

sinoptik.bg
1

14 вида орхидеи под защитата на закона

sinoptik.bg

Един бретон разлика: Близначките Ая и Теа с първа дръзка промяна

Edna.bg

Клои Кардашиян и дилемата за сестричка: Желанието на Тру и замразеният ембрион

Edna.bg

Спорове за полети, мантинели и обществени поръчки по време на парламентарния контрол

Nova.bg

Жълт код за слана в няколко области в събота

Nova.bg