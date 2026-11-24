Върховният представител на Съвета за мир на Доналд Тръмп за ивицата Газа Николай Младенов говори на брифинг в Източен Йерусалим, 13 май 2026 г.

Николай Младенов обсъди в Москва със Сергей Лавров усилията за превръщане на примирието в Газа в траен мир.

Сред приоритетите са спазването на примирието, надеждното палестинско управление и съчетаването на сигурността с възстановяването.

Русия потвърди подкрепата си за решение с две държави и създаване на независима Палестина със столица Източен Йерусалим.

Николай Младенов и външният министър на Египет обсъдиха втората фаза от мирния план на Тръмп за Газа

Върховният представител на Съвета на мир на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа Николай Младенов заяви в социалната платформа Екс след срещата си с руския министър на външните работи Сергей Лавров в Москва, че "споразуменията създават реална възможност", а "реалното им изпълнение създава траен мир".

"Превръщането на прекратяването на огъня в траен мир е бавен, труден и крехък процес. Преки пътища няма, а хората в Газа се нуждаят от осезаем напредък, а не от поредните обещания", написа Младенов.

"В Москва се срещнах с външния министър Сергей Лавров, за да обсъдим работата на Съвета за мир. В центъра на дискусията ни бяха три приоритета. Прекратяването на огъня трябва да се спазва, а всички страни - да изпълнят поетите от тях ангажименти. Палестинското управление в Газа трябва да бъде надеждно, отчетно и обвързано с по-широк политически хоризонт. Сигурността и възстановяването трябва да вървят ръка за ръка, тъй като едното не може да съществува без другото. Като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН Русия има важна роля в подкрепата на този процес. Споразуменията създават възможност. А реалното им изпълнение създава траен мир", гласи още публикацията на бившия външен министър на България.

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На срещата си с Младенов вчера Лавров каза, че прибягването до едностранни мерки, засягащи статута на палестинските територии, е недопустимо, предаде ТАСС, като се позова на Министерството на външните работи на Руската федерация.

"От руска страна бе потвърдено твърдото придържане към принципа за две държави при уреждането на израелско-палестинския конфликт въз основа на общопризнатата международноправна рамка, опирайки се върху съответните резолюции на Съвета за сигурност и Общото събрание на ООН. Изтъкната бе готовността за връщането на страните към преговори за трайно уреждане на конфликта с цел създаване на независима палестинска държава на принципа да не бъде прекъсвана териториалната свързаност между Газа и Западния бряг на река Йордан, със столица Източен Йерусалим", отбеляза руското външно министерство.