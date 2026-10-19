Парите ни

Храните ще поскъпват и през 2027 г.

ФАО предупреждава за нова вълна

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

19 октомври 2026, 15:25
Храните ще поскъпват и през 2027 г.
Източник: iStock/GettyImages

Поскъпването на храните в световен мащаб се очаква да се ускори през следващите месеци и да продължи през 2027 г. Военните конфликти нарушават морските доставки, а сушата, свързана с климатичното явление Ел Ниньо, ограничава земеделското производство. Това ще засили натиска върху домакинствата с ниски доходи, които вече трудно покриват основните си нужди, съобщи Ройтерс.

В Индонезия цените на ориза достигнаха рекордни равнища на фона на прогнозите за забавено начало на дъждовния сезон. В Египет несубсидираният хляб поскъпна с една четвърт, а в Индия захарта достигна исторически високи цени след най-слабия мусонен сезон от повече от десетилетие.

ООН отчита тригодишен рекорд в цените на храните през юли

„Всичко това оказва значителен натиск върху системата“, заяви Максимо Тореро, главен икономист на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО). По думите му по-силно въздействие се очаква в края на тази година, в началото на следващата и вероятно през цялата 2027 г.

Най-уязвими са бедните потребители в страните с ниски и средни доходи в Близкия изток, Северна Африка и Азия, където храната е по-голяма част от разходите на домакинствата.

Индексът на ФАО – на най-високото равнище от 2022 г.

По данни на Световната банка през третото тримесечие храните са поскъпвали по-бързо от общата инфлация в 22% от 150 анализирани държави, спрямо 14% през предходното тримесечие.

Индексът на цените на храните на ФАО, който проследява международните котировки на основни хранителни стоки, е достигнал средно 136 пункта през септември – най-високото равнище от ноември 2022 г.

Повишаването на цените увеличава риска от социално недоволство и може да подтикне големи износители да ограничат износа на храни, което допълнително би затруднило доставките.

Черно море, Червено море и Ормуз: кризите, които удрят доставките

Нападенията срещу зърнената инфраструктура в Черно море нарушават доставките на пшеница и принуждават големи вносители като Египет и Индонезия да търсят алтернативни източници. Несигурността в Червено море насочва корабите към по-дълги и по-скъпи маршрути около Африка.

Войната на САЩ и Израел срещу Иран доведе до поскъпване на горивата и затрудни износа на торове през Ормузкия проток. Това увеличава разходите на земеделските производители точно когато сухото време, свързано с Ел Ниньо, ограничава реколтите в Индия и Югоизточна Азия.

Пшеницата е поскъпнала с над 30% през 2026 г., а цените на ориза в основните азиатски страни износителки са се повишили с между 10 и 13% въпреки значителните наличности. Торовете са поевтинели спрямо пиковите си стойности в началото на войната с Иран, но остават скъпи.

„Нарастващата инфлация, особено при храните, е реалност“, заяви Маниш Тивари, председател и управляващ директор на „Нестле Индия“ (Nestlé India). Той посочи по-високите цени на суровините като една от причините за трудните пазарни условия.

Хляб, олио, захар: къде поскъпването вече се усеща

В Египет цената на голям хляб без държавна субсидия е нараснала от 4 египетски лири през юли до около 5 лири. В Обединените арабски емирства олиото за готвене е поскъпнало с около 40%.

В Индонезия растителните масла са поскъпнали със 7% от началото на годината, въпреки че страната е най-големият производител на палмово масло в света. В Индия цените на захарта, лука и бобовите култури са се повишили с над 10% през септември спрямо август заради по-слабото производство.

Транспортните разходи по някои ключови маршрути, включително от Черно море до Югоизточна Азия, са се увеличили с около 50% заради по-скъпия петрол и повишените застрахователни разходи, свързани с военните конфликти.

Риск от ново ускоряване на инфлацията

Храните поскъпват още от края на 2025 г., но намаляващите местни запаси и постепенното прехвърляне на по-високите разходи към крайните потребители създават условия за ново ускоряване на инфлацията. Големи вносители в Близкия изток и Африка, които отложиха покупките след добри местни реколти, сега трябва отново да се обърнат към международните пазари.

„След няколко месеца може да се появи значителна нова вълна от търсене, когато вносителите се върнат на пазара“, заяви Александър Каравайцев, старши икономист в базирания в Лондон Международен съвет по зърното.

Според Тореро защитата, която осигуряват рекордните световни запаси от зърно, постепенно отслабва.

„Запасите и добрите реколти през предходните сезони осигуриха защита, но този буфер вече е под натиск. Това означава, че поскъпването на суровините може да стане по-осезаемо“, посочи той.

По-скъпи договори и по-слаби валути

Преработвателите на храни, които обикновено договарят доставките за периоди от три до шест месеца, сега подновяват договорите си при по-високи цени. Обезценяването на местните валути допълнително увеличава разходите.

„Транспортните разходи също се повишиха, а при преизчисляването им в рупии ефектът се засилва от поевтиняването на индонезийската валута“, заяви Францискус Велиранг, директор в най-голямата хранителна компания в Индонезия „Пи Ти Индофууд“ (PT Indofood).

Производителите срещат трудности и при осигуряването на достатъчно суровини. Няколко мелници в Индонезия работят под капацитета си заради намалените доставки вследствие на войната между Русия и Украйна, съобщи ръководител на мелничарска компания в Джакарта, пожелал анонимност. По данни на компанията за проследяване на кораби „Кплер“ (Kpler) доставките на пшеница в Индонезия са намалели с 41% през септември на годишна база до 491 000 тона.

Всичко зависи от следващите реколти

Засега запасите от соя и царевица са достатъчни, но бъдещото предлагане ще зависи от реколтите в САЩ и Южна Америка. Високите петролни цени подкрепят търсенето на двете култури и за производство на биогорива.

Очакванията за реколтата от пшеница в Южното полукълбо са благоприятни. Всяко влошаване на прогнозите за страни износителки като Австралия и Аржентина обаче може допълнително да повиши цените, предупреди Каравайцев.

„Съществува значителен риск цените да се повишат още“, заяви той.

Редактор: Маргарита Костадинова
поскъпване на храните инфлация военни конфликти нарушени доставки Ел Ниньо продоволствена криза земеделие ФАО геополитически рискове цени на суровини
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Храните ще поскъпват и през 2027 г.

Храните ще поскъпват и през 2027 г.

Най-скъпият сутиен в историята отблизо: Кайли Дженър разкри тайните зад кулисите

Най-скъпият сутиен в историята отблизо: Кайли Дженър разкри тайните зад кулисите

Скопие привика в.у. посланика на България

Скопие привика в.у. посланика на България

Млада жена загина при катастрофа в Първомай

Млада жена загина при катастрофа в Първомай

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Не е инат! Защо кучето ви унищожава вещи, когато остане само

Не е инат! Защо кучето ви унищожава вещи, когато остане само

dogsandcats.bg
1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми
Ексклузивно

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

Преди 1 ден
Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване
Ексклузивно

Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена

Преди 1 ден
Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица
Ексклузивно

Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пенсионните фондове искат да са партньор на държавата, но поставят условия

Пенсионните фондове искат да са партньор на държавата, но поставят условия

Парите ни Преди 13 минути

17 млрд. евро пенсионни спестявания - до 10% могат да отидат в пътища, енергетика и ВиК

Работата след пенсия носи средно едва 9 евро отгоре

Работата след пенсия носи средно едва 9 евро отгоре

Парите ни Преди 34 минути

Кой печели повече и кога си струва заявлението

Снимката е илюстративна

Шокиращата измама от 70-те: Как двама тийнейджъри измамиха учените, че имат суперсили

Любопитно Преди 1 час

С помощта на няколко прости трика те караха изследователите да вярват, че притежават екстрасензорни сили. В действителност всичко било прах в очите, а за по-голям реализъм дори им се налагало нарочно да допускат грешки

Мъск обеща акция на SpaceX за всяко дете в САЩ

Мъск обеща акция на SpaceX за всяко дете в САЩ

Свят Преди 1 час

Мъск не уточни как ще бъде осъществено дарението

Франция въвежда полицейски час в размирните райони

Франция въвежда полицейски час в размирните райони

Свят Преди 2 часа

Ако е необходимо, ще бъде въведено и извънредно положение

Отварят за посетители родната къща на Нийл Армстронг

Отварят за посетители родната къща на Нийл Армстронг

Любопитно Преди 2 часа

Пенсиониран пилот дари 400 000 долара, за да помогне на историческо дружество да купи детския дом на Нийл Армстронг в Охайо и да го превърне в музей за 100-годишнината от рождението на астронавта

Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

Любопитно Преди 2 часа

Жена загина при пожар в Пловдив

Жена загина при пожар в Пловдив

България Преди 2 часа

Разследващи от Второ РУ изясняват причините за пожара

Сблъсък между фамилии рецидивисти в Лом, стрелба, брадва, лопата и вила

Сблъсък между фамилии рецидивисти в Лом, стрелба, брадва, лопата и вила

България Преди 2 часа

По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство

Жена опита да ограби хипермаркет в Плевен

Жена опита да ограби хипермаркет в Плевен

България Преди 2 часа

При обиска у нея било открито и пликче с бяло прахообразно вещество

<p>Седмокласник с нож:&nbsp;Идея си нямате колко съм опасен!</p>

Седмокласник наръга учителка и ученик в Румъния

Свят Преди 3 часа

Нападението изглежда е мотивирано от расистка омраза

<p>Прокурор, разследващ корупция около Trump Tower в Белград, е бил мишена на Pegasus</p>

Сръбски прокурор, разследващ проект за Trump Tower в Белград, е бил мишена на шпионски софтуер

Свят Преди 3 часа

Израелският софтуер Pegasus е бил използван срещу Раде Байич след негови изказвания за политическа намеса и злоупотреба с власт

Мъж, облечен в женски дрехи, ограби офис в Дупница

Мъж, облечен в женски дрехи, ограби офис в Дупница

България Преди 3 часа

За обира е задържан още един, открили го в „Люлин“

Срещу алгоритми и скрити реклами: Норвегия спира Roblox и TikTok за под 16-годишните

Срещу алгоритми и скрити реклами: Норвегия спира Roblox и TikTok за под 16-годишните

Свят Преди 3 часа

Властите в Осло, които трябва да представят законопроекта до края на 2026 г., преразгледаха първоначалните си предложения за възрастови ограничения, за да обхванат и определени „вредни платформи“

Снимката е илюстративна

Обрат в САЩ? Проучванията вещаят тежък удар за Тръмп на изборите за Конгреса

Свят Преди 3 часа

Демократите водят с 8 процентни пункта в национален мащаб, повтаряйки ситуацията отпреди „синята вълна“ през 2018 г.

,

Издирването на самолета на Амелия Еърхарт завърши без успех

Любопитно Преди 3 часа

Поредната експедиция за издирването на изчезналия през 1937 г. самолет на Амелия Еърхарт приключи без успех, след като мистериозният обект на атола Никумароро се оказа коралов пясъчник и наслоени дървета

Всичко от днес

От мрежата

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg
1

Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

sinoptik.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg

Усмихват ти се, а кроят планове: 4 зодии, които могат да те предадат в работата

Edna.bg

Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

Edna.bg

Омбудсманът поиска проверка на високите цени на ученическите екскурзии

Nova.bg

14-годишен се издирва за нападение с нож над съученик пред гимназия в Карнобат

Nova.bg