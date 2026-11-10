Работодателите свиват наемането: 12% по-малко обяви за месец

Обявите за работа в България са намалели с 12% само за месец, като най-осезаем е спадът в хотелиерството и ресторантьорството, където предложенията са с близо една четвърт по-малко. Намаление се наблюдава и в IT сектора, аутсорсинга и строителството.
За охлаждането на пазара на труда предупреди Николай Тръмбев, директор „Подбор“ в Adecco България, в ефира на NOVA NEWS.
По думите му през последната година броят на обявите е варирал между 32 000 и 34 000, докато през последния месец те са между 27 000 и 28 000. Това означава спад от около 12-15%.
Защо работодателите търсят по-малко хора?
Според Тръмбев сезонността обяснява част от намалението, но не е основната причина за свиването на предложенията за работа.
Сред външните фактори той посочи повишаването на цените, сложната геополитическа обстановка и нарушените логистични маршрути.
Работодателите свиват търсенето на служители
В същото време компаниите стават по-предпазливи при наемането на нови служители. Процесите по подбор се удължават, тъй като работодателите отделят повече време, за да изберат най-подходящите кандидати.
В хотелиерството и ресторантьорството спадът е очакван заради края на активния туристически сезон. В други сектори обаче намаляването на обявите е по-необичайно.
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Изкуственият интелект променя търсенето в IT сектора
Тръмбев обясни, че след силното развитие на IT бизнеса в България през периода 2021-2023 г. е започнало постепенно охлаждане.
Голяма част от българските технологични компании работят за клиенти в САЩ и Западна Европа. Когато икономическата обстановка на тези пазари се влошава, компаниите ограничават инвестициите в нови системи и автоматизация. Това води до по-малко поръчки и съответно до по-слабо търсене на специалисти.
Допълнителен фактор е навлизането на изкуствения интелект.
Според експерта работодателите все по-често предпочитат да наемат опитни специалисти, които с помощта на новите технологии могат да извършват значително повече работа, вместо да изграждат големи екипи за спомагателни дейности.
Така търсенето се насочва към по-квалифицирани кадри, които могат ефективно да използват изкуствения интелект в работата си.
Охлаждане и в строителството
Намаляване на търсенето на работници се наблюдава и в строителния сектор.
По думите на Тръмбев през последните две години строителството е преживяло силен подем, но сега активността започва да се забавя.
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Като причина той посочи намаляването на сделките с недвижими имоти, което се отразява и върху търсенето на работна ръка.
Има ли криза на пазара на труда?
Въпреки осезаемия спад на обявите Тръмбев е категоричен, че засега не може да се говори за криза на пазара на труда.
Според него през последните години пазарът е растял с бързи темпове, а настоящото забавяне по-скоро представлява нормализиране след периода на силно търсене на служители.