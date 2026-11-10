На 59 години и по-красива от всякога: Тайната зад неувяхващата визия на Никол Кидман

А ктрисата Никол Кидман изглежда по-добре от всякога на 59-годишна възраст, но според водещи естетични медици перфектният ѝ контур не се дължи единствено на добри гени.

Британският лекар д-р Джони Бетеридж сподели видео анализ в Instagram, в който разглежда последната поява на Кидман на галавечерта LACMA Art+Film. Според него сравнението между снимките на актрисата от 2024 г. и настоящата 2026 г. показва забележима промяна в лифтинга на лицето и шията.

„Лицевите ѝ контури изглеждат по-повдигнати, с фина промяна в позиционирането на чертите ѝ. Всичко това подсказва за възможно хирургично препозициониране (шиен лифтинг)“, коментира д-р Бетеридж. Той допълва, че перфектното качество на кожата на Кидман и професионалният грим също играят ключова роля за безупречния ѝ вид.

Слуховете за пластична хирургия се възобновяват

Това не е единствената процедура, за която се спекулира в Холивуд през последните месеци. При скорошна промоция на филма „Приложна магия 2“ (Practical Magic 2), Никол Кидман отново привлече вниманието на фенове и експерти с рокля на Atelier Versace с дълбоко деколте.

Speculation that Nicole Kidman has had neck lift as cosmetic doctor says her 'post-divorce glow up' is the 'best she's ever looked' https://t.co/6jNIVCruHA — Daily Mail (@DailyMail) November 9, 2026

Пластичният хирург от Бевърли Хилс д-р Кат Бегович заявява пред Daily Mail, че снимките подсказват за извършена уголемяваща мамопластика:

Оценка на хирургията: Според д-р Бегович актрисата вероятно е поставила импланти с умерен профил от около 225–250 кубика.

Според д-р Бегович актрисата вероятно е поставила импланти с умерен профил от около 225–250 кубика. Естетичен ефект: Формата е напълно пропорционална на високата ѝ и стройна фигура, придавайки женствен и естествен вид.

Какво казва самата актриса?

През годините Никол Кидман винаги е отричала да се е подлагала на пластични операции за уголемяване на гърдите или оперативен лифтинг.

В миналото носителката на „Оскар“ е признавала единствено за използването на ботокс, но заяви, че бързо се е откапала от процедурата, тъй като не е харесала замръзналото изражение на лицето си. Въпреки това, новата ѝ визия през 2026 г. продължава да бъде сред най-обсъжданите теми в шоубизнеса.