До 1500 евро по-малко данък за родители

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По-високи данъчни облекчения за семействата с деца бяха приети единодушно на първо четене от парламентарната Комисия по бюджет и финанси. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, получи подкрепата на всички 20 депутати, участвали в гласуването, без гласове „против“ или „въздържал се“.

Промените предвиждат от 2027 г. родителите да плащат по-малко данък върху доходите си. За едно дете годишната данъчна основа ще се намалява с 5000 евро, за две деца - с 10 000 евро, а за три и повече деца - с 15 000 евро. Облекчението за дете с увреждане се увеличава на 12 000 евро.

Бюджетната комисия прие по-високи данъчни облекчения за деца

Колко пари реално ще спестяват родителите

Посочените суми не означават, че държавата ще изплаща на родителите по 5000, 10 000 или 15 000 евро. С тях се намалява доходът, върху който се изчислява данъкът.

Тъй като данъкът върху доходите на физическите лица е 10%, максималната годишна данъчна полза ще бъде:

500 евро за едно дете;

1000 евро за две деца;

1500 евро за три и повече деца;

1200 евро по облекчението за дете с увреждане.

Това са максималните суми, които могат да бъдат спестени при достатъчно висок облагаем доход и изпълнени законови условия.

Например семейство с две деца, което има право да използва пълния размер на облекчението, ще може да намали дължимия си годишен данък с 1000 евро.

С колко се увеличават облекченията

В момента данъчната основа може да бъде намалена с 6000 лева за едно дете, с 12 000 лева за две и с 18 000 лева за три и повече деца. При дете с увреждане облекчението е 12 000 лева.

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С предложените промени максималната годишна данъчна полза ще нарасне с около 193 евро за едно дете, с 386 евро за две и с близо 580 евро за три и повече деца.

При облекчението за дете с увреждане увеличението ще бъде с около 586 евро.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни пред депутатите, че се предлага размерите на облекченията да бъдат трайно записани в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, вместо да се определят всяка година със Закона за държавния бюджет.

Запазва се възможността родителите да използват двете съществуващи облекчения авансово през годината чрез работодателя си.

Според разчетите на Министерството на финансите увеличението на облекченията ще намали бюджетните приходи със 137,5 млн. евро.

Още до 600 евро данъчна полза за спорт, образование и здраве

Освен увеличаването на досегашните облекчения се предлага и нова данъчна преференция за детско развитие.

Тя ще обхваща действително направени разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца под 18 години.

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Според проекта от годишната данъчна основа ще могат да се приспадат:

до 2000 евро за едно дете;

до 4000 евро за две деца;

до 6000 евро за три и повече деца.

При 10-процентния данък това означава допълнителна данъчна полза от до 200 евро за едно дете, 400 евро за две и 600 евро за три и повече деца.

За разлика от основните облекчения за деца, новата преференция ще бъде обвързана с конкретно направени и документално доказани разходи през годината.

Родителите ще трябва да разполагат с документи, удостоверяващи както извършения разход, така и плащането му. Те ще се представят при поискване от органите на приходната агенция.

Според Людмила Петкова новата мярка цели да подпомогне семействата заради нарастващите разходи за отглеждане и развитие на децата.

Очакваният отрицателен ефект върху бюджета от въвеждането на новото облекчение е 93 млн. евро.

Предлагат и по-високи глоби за данъчни нарушения

Законопроектът предвижда и актуализация на глобите и имуществените санкции при нарушения на данъчното законодателство.

Людмила Петкова обясни, че значителна част от действащите санкции не са променяни от 2007 г. Според представените от нея данни натрупаната инфлация за периода от 2006 до 2026 г. достига 116,29%.

Предвижда се санкциите да бъдат актуализирани според периода на последната им промяна.

За глобите, които не са променяни от 2007 до 2019 г., се предлага актуализация с отчитане на натрупаната инфлация. При санкциите, непроменяни от 2020 до 2022 г., увеличението ще бъде пропорционално на инфлацията за съответния период.

За санкциите, приети или актуализирани между 2023 и 2026 г., се предвижда единствено превалутиране по фиксирания курс и закръгляване до подходяща стойност в евро, без допълнително увеличение.

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица получиха единодушна подкрепа на първо четене в бюджетната комисия. Предстои разглеждането им в пленарната зала, преди да могат да бъдат окончателно приети.