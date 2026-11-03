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Пазарът на труда натисна спирачките: Обявите за работа се стопиха с над 12% само за месец

Спадът през октомври засяга всички професии и всички големи градове

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

3 ноември 2026, 15:10
Пазарът на труда натисна спирачките: Обявите за работа се стопиха с над 12% само за месец
Източник: istock

През октомври броят на обявите за работа в България намалява с 12,3% спрямо септември. Отчетените предложения са 32 680 – с 4571 по-малко в сравнение с предходния месец. Това показват данните от месечния анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger.

Понижението идва след два сравнително спокойни месеца. През август обявите нараснаха с близо 6%, а през септември останаха практически без промяна. Октомври обаче прекъсва тази тенденция и връща пазара към по-слаба активност.

На годишна база разликата също е осезаема. Спрямо октомври 2025 г. предложенията за работа са с 15,2% по-малко, което се равнява на близо 5900 обяви.

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Туризмът води спада, но не е единствената причина

Намаление се наблюдава във всички проследявани професионални категории. Най-силно то е изразено в хотелиерството и ресторантьорството, където обявите са с около 24% по-малко спрямо септември.

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Съществено понижение има и в търговията, продажбите и строителството – с около 14%, както и в логистиката и транспорта – с приблизително 11%.

При останалите категории промените са по-умерени. В административните и обслужващите дейности спадът е около 10%, а в IT, производството, финансите и маркетинга намалението е в рамките на 5–6%.

Според анализа част от понижението в хотелиерството и ресторантьорството може да се обясни с приключването на активния летен туристически сезон. Фактът, че обявите намаляват във всички наблюдавани категории обаче показва, че октомврийският спад не се ограничава само до сезонните дейности, посочват от JobTiger.

Въпреки по-слабата активност търговията и продажбите продължават да формират най-голям дял от предложенията за работа – около 26%. Следват производството с приблизително 20% и логистиката и транспортът с 18%.

Бургас губи всяка пета обява

Спадът се усеща и на регионално ниво. Общият брой на предложенията в шестте проследявани големи града намалява от 24 685 през септември до 21 360 през октомври, или с около 13%.

Най-голям е спадът в Бургас, където обявите са с 21% по-малко. Следват Стара Загора с 16% и Варна с 15%. В София и Пловдив намалението е около 13%, а в Русе – 9%.

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Столицата остава най-големият пазар на труда сред наблюдаваните градове. В София са концентрирани приблизително 40% от всички проследявани обяви, следвана от Пловдив с около 10% и Варна със 7%.

Работата от вкъщи устоява по-добре

На фона на общия спад предложенията за дистанционна работа намаляват значително по-слабо. През октомври са отчетени 2426 обяви за дистанционна работа и работа от вкъщи – с 4,2% по-малко спрямо септември.

Тъй като този спад е по-малък от общия, делът на дистанционните предложения в наблюдаваната база нараства от 7,3% до 8,1%. От JobTiger обаче уточняват, че това не означава повече възможности за работа от разстояние – броят им също намалява, но с по-бавен темп.

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IT секторът продължава да заема водещо място при този тип позиции с около 44% от тях. Следват административните и обслужващите дейности с 23%, аутсорсингът на бизнес процеси (BPO) със 17% и търговията и продажбите с 11%.

Редактор: Маргарита Костадинова
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