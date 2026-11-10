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"Дължа им всичко": Джони Деп с трогателно обръщение към феновете при голямото си завръщане

63-годишният актьор дебютира в ролята на Ебенезър Скрудж в нов мащабен холивудски филм и загатна за евентуално завръщане в „Карибски пирати“

10 ноември 2026, 15:23
"Дължа им всичко": Джони Деп с трогателно обръщение към феновете при голямото си завръщане
Източник: БГНЕС

Д жони Деп направи голямото си завръщане под светлините на прожекторите и на червения килим. 63-годишният актьор изпълнява главната роля в новата мащабна адаптация на класическата повест на Чарлз Дикенс „Коледна песен“, озаглавена Ebenezer (на режисьора Тай Уест), съобщава The Independent.

Това е първият голям проект на Деп с водещ американски дистрибутор и холивудско студио от близо десетилетие - завръщане, случващо се осем години след началото на гръмките му съдебни битки с бившата му съпруга Амбър Хърд, приключили с окончателно споразумение в края на 2022 г.

На премиерата на филма в Лондон Деп бе посрещнат от огромни възторжени тълпи. Запитан за подкрепата на публиката, той сподели с вълнение: „Няма начин да обясня как се чувствам. Дълбоко е. Това са хората, които ме подкрепяха и в най-добрите, и в най-трудните ми моменти. Дължа им всичко, наистина им го дължа. Те са моите шефове“.

Нов ъгъл към култовия Ебенезър Скрудж

Относно превъплъщението си в емблематичния скъперник Ебенезър Скрудж, Деп призна, че ролята е огромно предизвикателство, а изпълнението на Аластър Сим от 1951 г. си остава ненадминат еталон за него.

„Знам, че не мога да го направя по-добре от Аластър Сим, но се опитах да намеря различен ъгъл към героя отвътре навън. Точно това се опитах да постигна“, сподели актьорът.

На крачка от завръщане в „Карибски пирати“?

По време на промоционалните си изяви Деп демонстрира отлично настроение и дори се пошегува с колегата си Орландо Блум, че днес и двамата трудно биха пуснали брада, ако трябва отново да се превъплътят в Капитан Джак Спароу и Уил Търнър.

Макар преди години Деп да бе заявил, че Disney са го изоставили заради съдебните скандали и бе заклеймил идеята да работи отново с тях, днес тонът му е далеч по-мек. Актьорът загатна, че би се съгласил да се завърне за шеста част на „Карибски пирати“ при едно условие: „Ако нещата са точно там, където трябва да бъдат, за да завършим историята на 'Пиратите' по възможно най-добрия начин. Единствената роля, която наистина искам да имам, е просто да изпратим героите с перфектен край“.

Деп допълни, че решаващ фактор за него е и легендарният продуцент Джери Брукхаймър: „Бих отишъл да работя с Джери утре за каквото и да е. Без значение от проекта... Имаме дълбоко приятелство и му имам пълно доверие“.

Слуховете се потвърждават и от самия Брукхаймър, който разкри, че екипът в момента работи по сценария за „Карибски пирати 6“ и води преговори с Деп за завръщането му на екран.

Източник: The Independent    
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