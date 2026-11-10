Обявяват 11 ноември за ден на траур в памет на загиналите при катастрофите на АМ "Тракия"

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М инистерският съвет ще обяви утре, 11 ноември, за ден на траур в памет на загиналите при двете верижни катастрофи с общо 86 превозни средства на автомагистрала „Тракия“.

Това каза пред журналисти на мястото на инцидента министър-председателят Румен Радев. В двата инцидента загинаха 12 души, а над 50 са ранени, някои от които тежко.

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Двете тежки верижни катастрофи станаха по-рано днес при гъста мъгла край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол.

„Днес е трагичен ден за цяла България. Тази ужасна катастрофа отне живота на 12 души“, каза Радев и изрази съболезнованията си към семействата на загиналите.

Премиерът посочи, че правителството ще осигури финансови компенсации за тях.

„Парите никога не могат да върнат човешкия живот“, подчерта Радев и призова шофьорите към повече отговорност и внимание на пътя. Той изрази надежда състоянието на ранените да се стабилизира и да няма нови жертви.

Премиерът съобщи още, че правителството работи по създаването на единен национален информационен център, който да обединява в реално време данните на институциите, отговорни за пътната безопасност. Предвижда се системата да бъде изградена до края на 2027 г. и да включва електронни табла по магистралите, които да предупреждават водачите за опасности на пътя.

Радев определи проблемите с пътната инфраструктура като системни и заяви, че не могат да бъдат решени с отделни мерки след всяка тежка катастрофа. Той критикува начина, по който през годините са били изразходвани средствата за пътно строителство, и посочи данни от одит на Сметната палата за нарушения и неправомерно харчене на публични средства.

„Тук е въпрос на отношение към здравето и живота на българските граждани. Това са неща, които могат да станат с по-малко средства. Въпрос на желание, политическа воля и организация“, поясни Радев.

Той настоя първо да бъде направен задълбочен анализ на причините за катастрофите, след което да се предприемат мерки за предотвратяване на подобни трагедии. Радев също така призова прокуратурата да предприеме действия по констатациите на контролните органи и увери, че правителството ще предостави необходимото експертно съдействие.

Междувременно министърът на здравеопазването Катя Ивкова съобщи, че 51 души са транспортирани до болници след катастрофите. От тях 33 са настанени в Сливен, 11 в Ямбол и седем в Бургас. Тринадесет от пострадалите са с тежки наранявания, като един е претърпял сложна операция в Бургас.

„Искам да благодаря на абсолютно всички екипи на Спешна медицинска помощ, на колегите от МВР и Министерството на отбраната за отличната организация, защото така бяха спасени страшно много животи“, каза Ивкова.

Тя увери, че болниците разполагат с необходимите количества кръв и кръвни продукти, а лечебни заведения в София, Пловдив, Стара Загора и Хасково са в готовност да приемат пострадали при необходимост.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че два самолета „Спартан“ са пребазирани на летище „Безмер“ за евентуално транспортиране на тежко ранени. В готовност са и два военни хеликоптера „Кугър“ с медицински екипи.

Със заповед на областния управител на Ямбол е обявено частично бедствено положение в общините Ямбол, Стралджа и „Тунджа“ заради тежката ситуация след катастрофите.

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Министърът заедно с премиера Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и министъра на отбраната Димитър Стоянов говориха пред журналисти на мястото на катастрофата.