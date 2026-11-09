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Лек спад на бензина, но експерти предупреждават: Истинският ценови шок идва от тока и газа

Временното облекчение при течните горива се дължи по-скоро на конюнктурни фактори, отколкото на трайно решение на геополитическото напрежение

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9 ноември 2026, 10:45
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Спадът в цените на петрола на международните пазари най-накрая се усети и по бензиностанциите у нас, но това не е повод за успокоение. Според експерти по-големите предизвикателства за домакинствата и бизнеса тепърва предстоят с очакваното поскъпване на природния газ и рекордно високите цени на електроенергията.

Временното облекчение при течните горива се дължи по-скоро на конюнктурни фактори, отколкото на трайно решение на геополитическото напрежение. В коментар за предаването „Твоят ден“ по NOVA, Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива обясни, че през последните десетина дни бензинът е поевтинял със 7-8 евроцента за литър, а дизелът – с около 2-3 евроцента. При пропан-бутана обаче тенденцията е обратна – повишение с приблизително 12 евроцента.

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„Цените паднаха не защото нещата са се оправили, а заради по-слабото търсене и по-малките заявки на световните пазари“, предупреди Хаджидимитров. Той подчерта, че при нова ескалация на напрежението, например около Ормузкия пролив, ситуацията може бързо да се обърне.

Краткосрочни пазарни игри, а не трайна тенденция

Енергийният експерт Боян Рашев също е на мнение, че е твърде рано да се говори за трайно поевтиняване. Според него резултатите от междинните избори в САЩ са повлияли на очакванията на инвеститорите, но не са довели до реална промяна във военните конфликти, които движат пазарите. „Какви ще бъдат цените утре, никой не знае. Не можем да говорим за тенденция“, категоричен бе той.

Рашев обърна внимание и на друг системен проблем – преработката на суров петрол. По думите му разликата между цената на нефта и готовите горива остава висока заради войните и намаляващия капацитет на европейските рафинерии, което поддържа натиска върху крайните цени. Въпреки това, и двамата експерти не очакват недостиг на бензин и дизел в България, тъй като страната не е пряко зависима от доставките от Персийския залив.

Големият шок: Електроенергия и природен газ

Истинското безпокойство обаче идва от пазарите на електроенергия и природен газ. „По-големият шок в България идва през цените на газа и тока. Днес цената на електроенергията на борсата е 371 евро за мегаватчас - рекордна за годината, а още не е станало студено“, посочи Рашев.

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Той изрази недоумение защо част от българските топлоелектрически централи не работят при толкова високи борсови цени, въпреки че страната разполага с необходимите производствени мощности. Според него скъпата електроенергия ще засегне най-силно бизнеса, а последствията неминуемо ще достигнат и до крайните потребители чрез цените на стоките и услугите. „Цените на тока в момента тежат повече от цените на бензина и дизела по бензиностанциите“, заключи Рашев.

Прогнозата за природния газ също е тревожна. Според Димитър Хаджидимитров, през декември може да се очаква ново поскъпване с около 20-30%. Това увеличение ще окаже допълнителен натиск както върху индустрията, така и върху сметките за отопление на домакинствата.

Потребителските навици остават непроменени

Въпреки ценовия натиск, експертите не очакват съществена промяна в потреблението на горива у нас. Според Хаджидимитров, българските домакинства трудно биха се отказали от ежедневното използване на автомобили. „Нужен е много голям ценови шок, за да се намали потреблението на горива. А такъв все още няма“, посочи той.

Общата оценка е, че въпреки моментното поевтиняване на бензина, енергийните пазари остават силно волатилни. Предстоящите зимни месеци ще бъдат тест за устойчивостта на икономиката и поносимостта на домакинствата към високите цени на електроенергията и природния газ.

Редактор: Маргарита Костадинова
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